SEB: Зимние праздники показали, что жители Эстонии не были настолько хорошо финансово обеспеченными с 2007 года

В период рождественских и новогодних праздников 2018/2019 в плюсе оставались расчетные счета большего числа жителей Эстонии, чем обычно, как подтвердил анализ клиентской базы банка SEB, проведенный в конце декабря. Сальдо расчетных счетов в пересчете на одного клиента выросло, по сравнению с декабрем предыдущего года, на 10,3%. Со времен докризисного периода в экономике, то есть с 2007 года, прошедшие праздники стали наиболее финансово обеспеченными для жителей эстонского государства.

Руководитель сегмента частных клиентов банка SEB Трийн Раудсепп: ”В конце года мы, как правило, наблюдаем рост карточных платежей и потребления; также и сальдо счетов, значительно превышающие среднее значение, не представляют из себя ничего необычного, но в этом году у клиентов оставалось в среднем на одну десятую долю больше денег, чем в предыдущие годы. Несомненно, тут сказалась и растущая финансовая дисциплина населения (то есть, предположительно, часть населения Эстонии специально копила деньги к праздникам), а также, очевидно, что многие эстонские предприятия после хорошего хозяйственного года выплатили своим работникам 13-ю заработную плату и/или премию”.