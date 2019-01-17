SEB: Зимние праздники показали, что жители Эстонии не были настолько хорошо финансово обеспеченными с 2007 года
Период праздников на рубеже 2018 и 2019 годов продемонстрировал наилучшую финансовую обеспеченность жителей Эстонии за последние годы
Период праздников на рубеже 2018 и 2019 годов продемонстрировал наилучшую финансовую обеспеченность жителей Эстонии за последние годы
В период рождественских и новогодних праздников 2018/2019 в плюсе оставались расчетные счета большего числа жителей Эстонии, чем обычно, как подтвердил анализ клиентской базы банка SEB, проведенный в конце декабря. Сальдо расчетных счетов в пересчете на одного клиента выросло, по сравнению с декабрем предыдущего года, на 10,3%. Со времен докризисного периода в экономике, то есть с 2007 года, прошедшие праздники стали наиболее финансово обеспеченными для жителей эстонского государства.
Руководитель сегмента частных клиентов банка SEB Трийн Раудсепп: ”В конце года мы, как правило, наблюдаем рост карточных платежей и потребления; также и сальдо счетов, значительно превышающие среднее значение, не представляют из себя ничего необычного, но в этом году у клиентов оставалось в среднем на одну десятую долю больше денег, чем в предыдущие годы. Несомненно, тут сказалась и растущая финансовая дисциплина населения (то есть, предположительно, часть населения Эстонии специально копила деньги к праздникам), а также, очевидно, что многие эстонские предприятия после хорошего хозяйственного года выплатили своим работникам 13-ю заработную плату и/или премию”.
”Для предприятий новогодний период традиционно служит временем составления планов. Однако, по нашей оценке, в условиях растущего благосостояния даже частные лица могли бы в наступающем году обращать больше внимания на финансовое планирование. Прежде всего, я имею в виду накопление человеком или всей семьей денежного ”буфера”, финансовую готовность к неожиданным ситуациям, а также — если в наступающем году впереди ждут крупные расходы — инвестиции или цели, которыми станут источники их финансирования. Банк SEB всегда готов прийти на помощь своим клиентам в этой сфере, однако для этого следует договориться о времени консультации, что теперь можно удобно сделать и по видеосвязи”, — подытожила данную тему Трийн Раудсепп.
Анализ клиентской базы, проведенный банком SEB весной 2018 года, показал, что жители Эстонии предпочитают совершать основные покупки для рождественских и новогодних подарков в октябре и ноябре, благодаря чему объемы электронной торговли с участием жителей Эстонии увеличились, по сравнению с 2017 годом, примерно на 30%. Наряду с активностью, проявляемой по каналам электронного шопинга, растет и количество использования населением Эстонии карточных платежей с помощью кредитных и дебетовых карт, и этот показатель по-прежнему является одним из самых высоких в Европе.
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