SEB: Жители Эстонии стали богаче, однако над приумножением денег еще стоит поработать

Кажется, что, наилучшее применение накоплениям — это квартира для сдачи в аренду площадью 20 м2, с целью получать от ее сдачи солидный доход. Что с того, что основные арендаторы — это молодежь в возрасте от 20 до 30 лет, и что из-за суровой реальности демография исчезает с рынка… Возможно, маленькую стареющую страну на европейской периферии ожидает некая чудесная перемена, которая поднимет доходность недвижимости до потолка?

Те, кому не по зубам недвижимость, вынуждены мириться с другими заманчивыми инвестиционными альтернативами. Увлечение криптовалютой, коррелирующее с ценой на биткойн, идет на спад, но ”золотая лихорадка” XXI века еще не окончательно изжила себя. По-прежнему популярна выдача экспресс-кредитов тем, кому банки не решаются доверить деньги вкладчиков — также известная как peer-to-peer lending (кредитование между физическими лицами). Не менее популярно и совместное финансирование, которое дает возможность заработать на рынке недвижимости тем, у кого не хватает денег на покупку квартиры.

Найден ли путь к богатству?

По сравнению с более состоятельными странами, предпочтения жителей Эстонии все же весьма своеобразны. Среди наших активов доминируют деньги и недвижимость; всё больше становится и ”интересных” инвестиций. Зато скандинавы, избалованные не бедствующим государством, обнаружили, что наилучший способ сохранения и приумножения капитала — это инвестирование в ценные бумаги. Сговор банков и политиков посредством пенсионной ступени вынудил даже жителей Эстонии выйти на рынки ценных бумаг, однако объемы здесь гораздо скромнее.

Если же говорить более серьезно, то по всей видимости, для получения финансового образования придется пройти еще несколько оборотов в экономическом цикле. Предыдущий кризис преподал жителям Эстонии ценный урок в отношении кредитования, вселив при этом неуверенность в отношении финансовых рынков. Однако, как показывает история — не доверяя деньги финансовым рынкам, невозможно увеличить стоимость накоплений.

Хотя альтернативные инвестиционные возможности на сегодняшний день и обеспечивают высокие показатели доходности, обратная сторона высоких процентных ставок — это всегда высокий риск, который непременно реализуется в момент разворота цикла. Чтобы закончить на позитивной ноте — возможно, богатство жителей Эстонии, хранимое в деньгах, в нижней точке следующего кризиса обеспечит благоприятную возможность для покупки активов.