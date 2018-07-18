18.07.2018, 11:45

SEB: Жители Эстонии стали богаче, однако над приумножением денег еще стоит поработать

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rus.delfi.ee
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Mihkel Nestor, SEB
Mihkel Nestor, SEBFoto: Tiit Blaat

У жителей Эстонии сейчас денег больше, чем когда-либо прежде, уверяет Михкель Нестор, экономический аналитик SEB. Сегодня на банковских счетах частных лиц хранится более 7 миллиардов евро. За год сумма увеличилась примерно на 10%, и это говорит о том, что у людей остаются свободные деньги.

Однако, по мнению Европейского центрального банка, состояние экономики не столь прекрасно, как это может показаться, глядя на кошельки жителей Эстонии. Через призму ”пищевой цепочки” финансовой системы, настороженность Центрального банка выражается в отношении того, что хранящиеся на депозитном счете деньги практически ничего не зарабатывают в виде процентов. Наоборот — подорожание жизни, как правило, снижает покупательную способность.

Несмотря на то, что духовный мир раскрывает ”третий глаз” всё большему числу сограждан, большинство из нас всё еще руководствуется тривиальными материальными интересами, желая увеличить свою финансовую состоятельность. Если деньги на банковском счете не приумножаются, то люди ищут другие возможности. Особенно хорошо изобилие денег бросается в глаза на рынке недвижимости.

Кажется, что, наилучшее применение накоплениям — это квартира для сдачи в аренду площадью 20 м2, с целью получать от ее сдачи солидный доход. Что с того, что основные арендаторы — это молодежь в возрасте от 20 до 30 лет, и что из-за суровой реальности демография исчезает с рынка… Возможно, маленькую стареющую страну на европейской периферии ожидает некая чудесная перемена, которая поднимет доходность недвижимости до потолка?

Те, кому не по зубам недвижимость, вынуждены мириться с другими заманчивыми инвестиционными альтернативами. Увлечение криптовалютой, коррелирующее с ценой на биткойн, идет на спад, но ”золотая лихорадка” XXI века еще не окончательно изжила себя. По-прежнему популярна выдача экспресс-кредитов тем, кому банки не решаются доверить деньги вкладчиков — также известная как peer-to-peer lending (кредитование между физическими лицами). Не менее популярно и совместное финансирование, которое дает возможность заработать на рынке недвижимости тем, у кого не хватает денег на покупку квартиры.

Найден ли путь к богатству?

ТОП

По сравнению с более состоятельными странами, предпочтения жителей Эстонии все же весьма своеобразны. Среди наших активов доминируют деньги и недвижимость; всё больше становится и ”интересных” инвестиций. Зато скандинавы, избалованные не бедствующим государством, обнаружили, что наилучший способ сохранения и приумножения капитала — это инвестирование в ценные бумаги. Сговор банков и политиков посредством пенсионной ступени вынудил даже жителей Эстонии выйти на рынки ценных бумаг, однако объемы здесь гораздо скромнее.

Если же говорить более серьезно, то по всей видимости, для получения финансового образования придется пройти еще несколько оборотов в экономическом цикле. Предыдущий кризис преподал жителям Эстонии ценный урок в отношении кредитования, вселив при этом неуверенность в отношении финансовых рынков. Однако, как показывает история — не доверяя деньги финансовым рынкам, невозможно увеличить стоимость накоплений.

Хотя альтернативные инвестиционные возможности на сегодняшний день и обеспечивают высокие показатели доходности, обратная сторона высоких процентных ставок — это всегда высокий риск, который непременно реализуется в момент разворота цикла. Чтобы закончить на позитивной ноте — возможно, богатство жителей Эстонии, хранимое в деньгах, в нижней точке следующего кризиса обеспечит благоприятную возможность для покупки активов.

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