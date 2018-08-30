SEB: жители Эстонии по-прежнему очень активно берут кредиты

Наиболее осторожными кредитополучателями в стране наряду с низкооплачиваемыми работниками оказались пенсионеры (из них малый кредит брали 36%), более низкую активность которых можно обосновать как размером дохода, так и определенными возрастными ограничениями, которые имеют место на рынке кредитования, сообщает SEB.

По-прежнему почти 90% респондентов берут малый кредит в банке, 30% считают хорошим решением рассрочку, взятую в месте покупки; только 10% посчитали вариантом кредитования фирму быстрых кредитов. Преобладающая часть респондентов, а именно 65%, брали малый кредит не более трех раз за всю жизнь, почти 30% сочли, что малый кредит будет подходящим решением и в большем количестве случаев.

Руководитель сегмента частных клиентов Трийн Раудсепп: ”Сегодняшняя позитивная экономическая ситуация конечно способствует росту сегмента малого кредитования. Растущая экономика дает людям уверенность в том, что они справятся со взятыми на себя обязательствами. С другой стороны, мы все же видим, что люди активно сравнивают существующие на рынке предложения по кредитованию и по большей части выбирают менее затратные решения”.

Исследование малого кредита SEB было проведено в июне 2018 года, в нем приняли участи 1600 респондентов, являющихся клиентами SEB. Цель исследования заключалась в изучении поведения жителей Эстонии в сфере малых кредитов — малый кредит, потребительский кредит, расчетный кредит, рассрочка и кредитная карта.