SEB запустил бесплатный интернет-курс финансовой грамотности на эстонском и русском языках

17 октября банк SEB начинал вести интернет-курс по финансовой грамотности, который все школы в Эстонии смогут пройти совершенно бесплатно. Цель курса – преподать школьникам знания, касающиеся основ финансовой грамотности, независимо от того, где находится школа и на каком языке говорят дети и учителя.

Курс состоит из десяти видеоуроков, которые преподают лучшие представители банка. Помимо лекции продолжительностью 10–15 минут, каждый урок включает в себя рабочий лист, задания для решения вместе с классом, а также дополнительные материалы, которые можно изучить более подробно, если ученики заинтересуются темой урока, значится в пресс-релизе банка.

”За последние годы работники банка SEB преподали сотни добровольных уроков финансовой грамотности, однако спрос всегда превышал предложение. Особенно в этом смысле были ущемлены небольшие уездные школы, расположенные вдали от центров притяжения в нашей стране. Чтобы решить вопрос с языковыми и географическими препятствиями, мы взяли пример с массовых открытых онлайн-курсов (сокр.: МООК; англ. Mass open online courses, MOOC), получивших широкую международную известность. Работники SEB с удовольствием будут давать уроки финансовой грамотности на местах и в дальнейшем, но теперь и у школ есть все необходимое чтобы проводить обучение финансовой грамотности именно так, как им это удобно”, — прокомментировал идею создания э-курса председатель правления SEB Аллан Парик.

Интернет-курс финансовой грамотности доступен на эстонском и русском языках и содержит как основную информацию о финансовом мире, так и уроки на тему карьеры, инноваций, предпринимательства, инвестиций и ценных бумаг. В дальнейшем банк планирует дополнить курс актуальными темами лекций и развить современную учебную платформу, которая помимо учебных материалов будет включать также другие полезные сведения из области планирования и управления финансами.