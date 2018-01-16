SEB заключил с Elering AS договор о кредитном лимите в размере 150 миллионов евро

SEB заключил с управляющей компанией электро- и газоснабжения Эстонии Elering договор о кредитном лимите на 15 месяцев для снижения риска рефинансирования существующей еврооблигации в размере 150 миллионов евро. Срок погашения еврооблигации Elering на сумму 225 миллионов евро — 12 июля 2018 года.

По словам руководителя сферы банковского обслуживания предприятий SEB Артема Соколова, SEB считает важным оказывать поддержку эстонским предприятиям в разнообразии возможностей их финансирования.

”SEB придерживается мнения, что эстонские предприятия наряду с обычными долгосрочными банковскими кредитами могли бы использовать и другие возможности финансирования. Привлечение денег с международных рынков капитала при помощи облигаций — это одна из таких возможностей. Это повышает доверие и к эстонским предприятиям на тех рынках, на которых они действуют. Мы стремимся всячески поддерживать их в этом процессе”, — добавил Артем Соколов.

В плотной конкуренции SEB удалось предложить ¾ всего кредитного лимита, и, по словам финансового директора Elering Пеэпа Сооне, он высоко ценит преданность и сотрудничество SEB.