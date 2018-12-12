SEB заключил 40-миллионный договор о кредите с Riigi Kinnisvara AS

”Банку SEB приятно видеть новое сильное предприятие в своем клиентском портфеле, и мы верим, что наше сотрудничество внесет лепту в дальнейшее развитие RKAS”, — сказал руководитель сферы банковского обслуживания предприятий Артем Соколов. Он добавил, что: ”Профессионально и централизованно управляемые услуги помогают клиентам RKAS больше сосредоточиться на своей основной деятельности, оставляя заботы об услугах недвижимости и по административным вопросам специалистам своей области в RKAS”, — добавил Соколов.

Финансовый руководитель Riigi Kinnisvara Андрус Айт добавил, что предприятие высоко ценит гибкость партнера по сотрудничеству. ”Это положительный момент, что в лице SEB добавился сильный финансовый партнер, готовый видеть разные аспекты нужд клиента”, — сказал Айт.