12.12.2018, 21:45

SEB заключил 40-миллионный договор о кредите с Riigi Kinnisvara AS


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

SEB Pank и Riigi Kinnisvara AS (RKAS) подписали договор, по которому SEB выдает фирме RKAS долгосрочный кредит в размере 40 миллионов евро. RKAS использует кредит для рефинансирования облигаций.

”Банку SEB приятно видеть новое сильное предприятие в своем клиентском портфеле, и мы верим, что наше сотрудничество внесет лепту в дальнейшее развитие RKAS”, — сказал руководитель сферы банковского обслуживания предприятий Артем Соколов. Он добавил, что: ”Профессионально и централизованно управляемые услуги помогают клиентам RKAS больше сосредоточиться на своей основной деятельности, оставляя заботы об услугах недвижимости и по административным вопросам специалистам своей области в RKAS”, — добавил Соколов.

Финансовый руководитель Riigi Kinnisvara Андрус Айт добавил, что предприятие высоко ценит гибкость партнера по сотрудничеству. ”Это положительный момент, что в лице SEB добавился сильный финансовый партнер, готовый видеть разные аспекты нужд клиента”, — сказал Айт.

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