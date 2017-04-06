SEB выплатил дивиденды на сумму 30 млн евро

За счет прибыли 2016 года SEB Eesti выплатил 30 миллионов евро дивидендов и 7,5 миллионов евро подоходного налога предприятия.

„SEB Eesti является сильно капитализированным предприятием, и в течение последних трех лет мы увеличили размер выплат по дивидендам владельцам, что в свою очередь увеличило наш вклад в налоговые доходы государства. В течение последних трех лет SEB Panga Grupp заплатил в виде различных налогов, в том числе в виде удержанных с работников налогов, в государственную казну 67,7 миллионов евро”, — прокомментировал председатель правления SEB Pank Aллан Парик.

Выплаты SEB по дивидендам материнскому предприятию росли из года в год. В прошлом году SEB Eesti выплатил материнскому предприятию дивиденды в сумме 20 миллионов евро, в результате чего в доходы Эстонии был уплачен подоходный налог предприятия в размере 5 миллионов евро. В первом квартале 2015 года SEB Eesti выплатил 10 миллионов дивидендов (уплаченный подоходный налог составил 2,18 миллиона евро).