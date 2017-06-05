SEB: В странах Балтии накопление начинают для детей все более младшего возраста

Из статистики SEB детского страхования Балтийского региона выяснилось, что больше всего для детей откладывают жители Эстонии, за ними следуют литовцы и латыши. В среднем родители заключают договор страхования для детей, когда ребенок достигает 4-летнего возраста, в Эстонии и Латвии на будущее детей в основном матери, в Литве — отцы, значится в пресс-релизе.

В прошлом году сумма выплат SEB по детскому страхованию составила в среднем в Эстонии 3422 евро, в Литве — 2654 и в Латвии — 2019 евро. Ежемесячные взносы в последние пять лет росли, и сегодня в Эстонии для детей откладывают в среднем 40 евро, в Латвии 37 евро и в Литве — 36 евро. Во всех странах Балтии договор в целях обеспечения будущего детей заключают во все более раннем их возрасте.

”Тенденция, при которой родители начинают накопление для детей все более младшего возраста, четко заметна на страховом рынке Балтии. Если десять лет назад родители дожидались, пока ребенок пойдет в школу — до шести-семи лет — и только тогда начинали думать об образовании, будущем и материальном благосостоянии ребенка, то теперь накопление на будущее ребенка поднялось среди повседневных финансовых приоритетов на более высокую позицию, и к накоплению приступают в среднем, когда ребенку исполняется 4 года. Начав накопление как можно раньше, продлевается период накопления, и становится легче достичь желаемого результата”, — объяснил председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст:

Статистика страхования по Балтийскому региону показывает также, что женщины были несколько активнее в части создания финансового буфера для детей, чем мужчины. Прошлый год стал исключением в Литве, где 57% договоров детского страхования заключили отцы. В Эстонии удельный вес отцов составил 42%, в Латвии — 31% от всех заключенных договоров детского страхования.

”Статистика детского страхования SEB подтверждает изменения, происходящие в обществе. Во-первых, аналогично данным Департамента Статистики о том, что в Эстонии средний возраст рожениц вот уже пару десятков лет уверенно движется вверх, средний возраст родителей, заключивших договор страхования, увеличился, достигнув 40 лет. Во-вторых, в обществе все больше подчеркивается роль отцов в воспитании детей с самого рождения, поэтому мы наблюдаем рост удельного веса отцов в обеспечении чувства финансовой уверенности”, — сказал Хольст.