SEB: В сфере экспорта наблюдаются лучшие показатели последних двух лет

В январе экспорт Эстонии показал самый заметный рост за два последних года. На экспорт в основном повлияло существенное увеличение вывоза различных видов топлива, древесины и изделий из металла. Долгосрочную перспективу экспорта омрачает сосредоточенность на товарах с относительно низкой добавленной стоимостью, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Экспорт вырос в большинстве отраслей

Как сообщает Департамент статистики, эстонский экспорт в целом в нынешнем январе вырос на рекордные 14%. В последний раз темп роста экспорта был выше четыре года назад, в январе 2012 года.

Нельзя, однако, не признать, что в высоком значении роста отражается не столько неожиданный прорыв экспортирующих предприятий Эстонии на мировом рынке, сколько слабый уровень января прошлого года.

По сравнению, к примеру, с январем 2015 года, экспорт Эстонии в этом году был больше всего на 2%. Ситуацию экспортирующих предприятий все же следует считать благоприятной, поскольку вывоз вырос почти для всех важных групп товаров.

Объемы экспорта Эстонии больше всего понизила в прошлом году и повысила в нынешнем группа товаров из минерального сырья, в котором, в свою очередь, нашло отражение масштабное колебание цен на нефть в последние годы. В январе нынешнего года вывоз изделий из минерального сырья вырос почти на 40 миллионов евро.

В значительной степени рост стал возможным за счет возросшей по сравнению с низким уровнем прошлого года цены на проходящие через территорию Эстонии в качестве транзитного товара нефтепродукты. Если в январе 2015 года сырая нефть марки Брент стоила 48 долларов за баррель, то в 2016 году — около 30 и в 2017 году — в районе 54 долларов. В то же время вырос, по меньшей мере в денежном выражении, также и экспорт сланцевой промышленности Эстонии.

В 14%-ый рост экспорта произведенных в Эстонии товаров наибольший вклад внесла отечественная деревообрабатывающая промышленность. Экспорт изделий из древесины увеличился на рекордные 21%, или почти на 20 млн евро. Хотя существенно вырос также экспорт обработанных изделий из древесины, более 4 млн евро роста дал экспорт необработанной древесины и дров, что показывает, что деревообрабатывающая промышленность Эстонии пока не в силах в достаточной степени увеличить стоимость отечественного ресурса.

Основной целевой рынок деревообрабатывающей промышленности — по-прежнему Скандинавия, особенно Швеция. В январе заметнее всего вырос экспорт изделий из древесины в Данию. Хотя цены на контейнерные перевозки по сравнению с низким уровнем прошлого года выросли, по-прежнему представляется достаточно выгодным отправлять древесину также в Китай, куда в январе этого года её продали более чем на 4 млн евро. Более чем на треть вырос экспорт и в конкурирующей с деревообрабатывающей промышленностью из-за сырья целлюлозно-бумажной промышленности.

Неожиданно большой вклад в рост экспорта товаров отечественного происхождения внес вывоз черных металлов, который увеличился по сравнению с январем 2016 в целых шесть раз. Похоже, дело здесь в единичной сделке — экспорт вырос более чем на 12 млн в относительно экзотическую Турцию. Похоже, что ситуация улучшилась также в производстве изделий из металла. Экспорт различных изделий из металла, в основном металлических конструкций, увеличился в январе на 13%, или почти на 3 млн евро.

Положение в пережившей трудные времена вследствие снизившегося объема инвестиций на целевых рынках отрасли начало улучшаться уже в конце прошлого года, когда экспорт начал снова расти. Рост экспорта Эстонии в январе опирался также на рост экспорта изделий химической промышленности, мебели и сборных домов, а также продуктов питания.

Значение Германии для эстонских экспортеров будет расти

Рассматривая экспорт Эстонии в разрезе стран, объем продажи товаров в январе больше всего вырос в направлении Германии. Рост значения Германии как экспортного партнера длится уже некоторое время и, надеемся, продолжится и в будущем. В прошлом году удельный вес потока товаров, вывозимых в Германию, вырос до 6,7% от совокупного экспорта, за счет чего Германия занимает третье место в ряду целевых рынков для произведенных в Эстонии товаров.

В январе нынешнего года в Германию вывезли произведенных в Эстонии товаров более чем на 50 млн евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт вырос на треть. Основные статьи эстонского экспорта в Германию — сборные здания, мягкая мебель, медицинская техника и телекоммуникационное оборудование. Именно за счет роста продажи последних стал возможен рост в январе.

В направлении Германии активно работают также предприятия Латвии и Литвы. Если Эстония в прошлом году вывезла в Германию товаров на сумму немногим менее 7 миллиардов евро, сумев за год нарастить объем продаж на 15%, то экспорт латвийских товаров в Германию достиг 7,5 миллиарда евро, а годовой рост — 13%.

В январе был заметен также рост экспорта в Финляндию, который, без учета ре-экспорта, вырос приблизительно на 13 млн евро, или на 12%. На первый взгляд, возможно, может показаться удивительным 12%-ое снижение экспорта в Швецию. Спад связан, прежде всего, с реорганизацией производственной деятельности одного предприятия, вследствие чего произведенные здесь товары больше вывозятся не в страну происхождения, а в подразделения предприятия, находящиеся в других странах мира. Без учета электрооборудования, экспорт произведенных в Эстонии товаров в Швецию в январе увеличился на 7%.

Для экспортеров Эстонии 2017 год ожидается относительно благоприятным для расширения коммерческой деятельности. Экспортные цены быстро восстанавливаются, и экономический рост главного целевого рынка — еврозоны — ускоряется. Слабой стороной эстонского экспорта является сосредоточенность на товарах с невысокой добавленной стоимостью, что, кроме того, зависит от инвестиционной активности целевых рынков. В части товаров, адресованных непосредственно потребителю, с высокой добавленной стоимостью Эстония не может похвастаться историями успеха.

Продолжился стабильный рост числа туристов

Хорошо идут дела и у экспортеров туристических услуг. Число иностранных туристов, остановившихся в отелях Эстонии, вырос в январе по сравнению с прошлым годом на 8%, стабильно продолжив тенденцию роста прошлого года.

Больше всего, почти на 4000 человек, выросло число туристов из России. Очевидно, немаловажную роль в этом сыграло заметное укрепление рубля по отношению к евро — если в январе 2016 года 1 евро стоил 83 рубля, то в январе нынешнего года — всего 63 рубля. Можно предположить, что число туристов из России будет расти и впредь, в соответствии с восстановлением экономики России после кризиса.

Кроме российских туристов, заметно выросло число ночующих в местных гостиницах туристов из Латвии — приблизительно на 1600 человек. Почти на 500 человек больше приехало в Эстонию и туристов из Германии. Число туристов из других стран выросло незначительно.