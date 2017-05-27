SEB: успех Эстонии зависит от положения дел в Финляндии

Экономика Финляндии в последнее время сумела продемонстрировать результаты, которые даже превзошли ожидания. Учитывая тесные экономические связи двух стран, это положительно влияет и на ситуацию в Эстонии, сообщает SEB.

Переоценить влияние Финляндии на экономическое положение в Эстонии сложно. Только из произведенной здесь продукции 18% отправляется через залив. Участие резидентов Финляндии в экспорте услуг и того больше; так, 45% от всех приезжих туристов, размещающихся в Эстонии, приезжают именно оттуда. Из Финляндии родом также четверть всех внешних инвестиций в Эстонию, а большая часть дочерних предприятий иностранных компаний уходит своими корнями именно в Финляндию.

В то же время последние годы стали для Финляндии довольно сложными. Повторная волна экономического кризиса 2011 года оказала на Финляндию более сильное и продолжительное влияние, чем на другие страны. В последние годы экономический рост Финляндии был одним из самых медленных в Европейском Союзе, будучи на уровне, сопоставимым с Грецией.

На языке экономической теории причины этого как циклические, так и структурные. С одной стороны, на экономику страны повлияла гибель Nokia и экономический кризис, переживаемый важным партнером — Россией, а с другой стороны, Финляндия — страна со стареющим населением, где социальные расходы велики, зарплаты высоки и рынок труда крайне регулирован, что препятствует приспособлению предприятий и людей к новым условиям. Экономисты, скептически относящиеся к единой валюте, разумеется, не оставят без внимания и принадлежность Финляндии к еврозоне, что, к примеру, в отличие от Швеции, не позволило финнам воспользоваться средствами монетарной политики для улучшения своей конкурентоспособности.

Экономика Финляндии на пути вверх

Несмотря на то, что ввиду сложных и долгосрочных проблем восстановление экономики Финляндии считается требующим времени процессом, новости страны за последнее время сумели положительно удивить аналитиков. Одной из них стало сообщение, согласно которому внутренний валовой продукт Финляндии вырос в I квартале 2017 года на целых 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, значительно превысив тем самым средний показатель экономического роста в еврозоне. Это, конечно, первоначальная быстрая оценка, а более основательная статистика первопричин такого роста будет опубликована на следующей неделе. В то же время улучшение множества различных экономических индикаторов указывает на то, что рост добавочной стоимости был, вероятно, широкомасштабным.

Знаковым изменением в экономике стало начавшееся уже в 2016 году восстановление капитальных инвестиций. Ранее инвестиции в приобретение и обновление основного имущества падали фактически с начала 2012 года. Настоящий разгон инвестиционная деятельность получила во II квартале 2016 года, а к концу года рост достиг отметки в 8%.

Свой вклад внесло как активное строительство жилья, так и более смелая деятельность предприятий по приобретению основного имущества. Строительство жилья подстегивает недостаток жилплощади и крайне выгодная процентная среда: процентная маржа по жилищному кредитованию в Финляндии одна из самых низких во всей Европе. Строительство жилья, которое в прошлом году местами стало очень стремительным, в первые месяцы 2017 года все же слегка сбавило обороты. Предприятия почерпнули смелость для совершения инвестиций в росте спроса, однако капитальные расходы по-прежнему остаются на уровне 2008 года.

Примечательно то, что чувство уверенности потребителей далеко превысило докризисный уровень. Оптимизм оказал влияние на частное потребление, которое выросло в прошлом году на 2%. По причине инфляции и относительно скромного роста зарплат рост частного потребления должен в этом году замедлиться и остановиться на отметке 1,5%. Более медленный рост доходов также оказал влияние на сбережения, заставив финнов потратить большую часть заработанных средств. Если в 2000-е домохозяйства Финляндии откладывали около 9%, то сейчас этот показатель снизился до отметки в 6%.

Положительным изменением также стал поворот в промышленной продукции. Так, спад в производстве промышленных предприятий Финляндии наблюдался уже с 2011 года, однако во II квартале прошлого года производство наконец-то вышло в плюс, и положительная тенденция сохранилась также в текущем году. И все же промышленная продукция Финляндии сейчас отстает от уровня лучших времен примерно на 20%.

Однако опросы предприятий демонстрируют более быстрый рост новых заказов, что дает надежду на улучшение положения промышленного сектора Финляндии. Тесно связанный с промышленной продукцией экспорт товаров резко улучшился в начале 2017 года. При этом нельзя оставить без внимания то, что отчасти наши северные соседи должны благодарить за быстрый рост именно Эстонию, чья биржевая компания довела до конца в январе крупную сделку по приобретению корабля. В то же время вывоз товаров увеличился и во многих других секторах, а экспорт услуг вырос еще быстрее.

Ситуация на рынке труда Финляндии улучшилась, но все же медленнее, чем ожидалось ранее. По состоянию на март уровень безработицы держался уже восьмой месяц подряд у отметки в 8,7%. Однако уровень занятости в I квартале вырос по сравнению с тем же периодом прошлоого года на 0,5%. Конкурентоспособность страны постепенно улучшается, частично благодаря соглашениям между профсоюзами, работодателями и правительством. В ответ на то, что профсоюзы были готовы смириться с более низким ростом зарплат, государство согласилось на сокращения в части подоходного налога, на работников же перешла часть страховых выплат, ранее оплачивавшихся работодателями.

Экономическое положение Финляндии улучшило как сальдо миграции, так и экспорт

Медленный рост экономики и зарплат в Финляндии заставил вернуться на родину работавших там эстонцев. Согласно свежей статистике миграции, картина значительно улучшилась: если в годы бума эмиграция в Финляндию превышала иммиграцию оттуда практически в десять раз, то в прошлом году количество эмигрантов и иммигрантов практически сравнялось.

В то же время улучшающаяся экономическая конъюнктура помогла и эстонским экспортерам. Если в прошлом году экспорт товаров из Эстонии в Финляндию вырос в текущих ценах немного более чем на 3%, то в I квартале 2017 года — уже на целых 11%. В текущем году также есть надежда, что Финляндия восстановит свою роль в качестве главного торгового партнера Эстонии, которую она уступила Швеции в 2011 году.

Причиной тому является не столько быстрый рост финского рынка, сколько обстоятельство, что крупнейший экспортер Эстонии, который ранее вывозил большую часть продукции своей материнской компании в Швеции, на сегодняшний день перенаправил свой товаропоток в другие страны.

В I квартале 2017 года экспорт произведенной в Эстонии продукции в Финляндию и Швецию был практически на одинаковом уровне.