SEB упрощает структуру предприятий по страхованию жизни в странах Балтии

В течение 2018 года SEB объединит четыре юридических лица своего бизнеса по страхованию жизни в Балтии в одно предприятие под названием SEB Life and Pension Baltic SE (SE — Societas Europaea, европейское предприятие). Главный офис новой компании будет базироваться в Латвии, а в Эстонии и Литве будут располагаться филиалы. Ожидается, что весь процесс консолидации будет завершен к началу 2019 года. 13 июля SEB предпринял первые шаги по выполнению предварительных условий юридического процесса слияния, предоставив проект договора о слиянии в реестр государственных предприятий Латвии и уведомления в финансовые инспекции Эстонии и Литвы. Так же Финансовой Инспекции Латвии были предоставлены ходатайства об открытии подразделений нового предприятия в Литве и Эстонии. Процесс слияния всё еще подлежит утверждению финансовыми надзорными органами Прибалтийских государств.

”Принимая во внимание демографическую и экономическую ситуацию, мы видим, что интерес клиентов к страхованию жизни и решениям по пенсионным накоплениям в будущем будет только расти. Благодаря объединению Балтийских предприятий в долгой перспективе мы сможем предложить своим клиентам наилучшие решения по всей Прибалтике, наш долгий опыт пенсионных решений в Швеции, странах Балтии и еще 12 странах по всему миру поддержит это решение. Вне зависимости от государства, нужды людей являются более-менее одинаковыми и поэтому конкурентоспособность зависит от того, насколько эффективно мы работаем и как хорошо можем перенести позитивный опыт разных государств на всех своих клиентов”, — сказал председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст.

За последние годы концерн SEB продемонстрировал устойчивый ежегодный рост страхования жизни и сбережений в странах Балтии. Опросы и бизнес-анализ SEB в странах Балтии показывают, что с годами потребность в финансовой безопасности и управлении личными рисками на протяжении всего жизненного цикла клиента только растет. Процесс консолидации не повлияет на обслуживание наших клиентов. Решение о консолидации также не повлияет на пенсионные фонды, так как их управление будет и в дальнейшем проходить в SEB Varahaldus. Более подробная информация о консолидации будет опубликована в дальнейшем после получения всех необходимых одобрений.