13.07.2018, 21:30

SEB упрощает структуру предприятий по страхованию жизни в странах Балтии

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rus.delfi.ee
EST
SEB
Foto: Ilmar Saabas

SEB выводит ценность страхования жизни во всех трех странах Балтии на следующий уровень, благодаря чему планирует предложить своим клиентам в будущем еще более качественные услуги и решения. Для достижения этой цели SEB упрощает свою модель оперирования и планирует объединить свои компании по страхованию жизни и пенсионным накоплениям во всех странах Балтии.

Сейчас SEB имеет отдельные юридические лица в трех балтийских странах: SEB Elu- ja Pensionikindlustus в Эстонии, SEB dzīvības apdrošināšana в Латвии, SEB Gyvybes draudimas в Литве и один филиал компании Life & Pension Holding AB в Риге, который уже несколько лет несет обязательства в области страхования жизни и пенсионного обеспечения в Балтийском регионе. В настоящее время страховые компании SEB по страхованию жизни в Балтии имеют обширный спектр услуг по страхованию жизни и сберегательным решениям, охватывая 27% рынка и имея в своем управлении 542 млн евро активов, обслуживая более 198 000 клиентов.

В течение 2018 года SEB объединит четыре юридических лица своего бизнеса по страхованию жизни в Балтии в одно предприятие под названием SEB Life and Pension Baltic SE (SE — Societas Europaea, европейское предприятие). Главный офис новой компании будет базироваться в Латвии, а в Эстонии и Литве будут располагаться филиалы. Ожидается, что весь процесс консолидации будет завершен к началу 2019 года. 13 июля SEB предпринял первые шаги по выполнению предварительных условий юридического процесса слияния, предоставив проект договора о слиянии в реестр государственных предприятий Латвии и уведомления в финансовые инспекции Эстонии и Литвы. Так же Финансовой Инспекции Латвии были предоставлены ходатайства об открытии подразделений нового предприятия в Литве и Эстонии. Процесс слияния всё еще подлежит утверждению финансовыми надзорными органами Прибалтийских государств.

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”Принимая во внимание демографическую и экономическую ситуацию, мы видим, что интерес клиентов к страхованию жизни и решениям по пенсионным накоплениям в будущем будет только расти. Благодаря объединению Балтийских предприятий в долгой перспективе мы сможем предложить своим клиентам наилучшие решения по всей Прибалтике, наш долгий опыт пенсионных решений в Швеции, странах Балтии и еще 12 странах по всему миру поддержит это решение. Вне зависимости от государства, нужды людей являются более-менее одинаковыми и поэтому конкурентоспособность зависит от того, насколько эффективно мы работаем и как хорошо можем перенести позитивный опыт разных государств на всех своих клиентов”, — сказал председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст.

За последние годы концерн SEB продемонстрировал устойчивый ежегодный рост страхования жизни и сбережений в странах Балтии. Опросы и бизнес-анализ SEB в странах Балтии показывают, что с годами потребность в финансовой безопасности и управлении личными рисками на протяжении всего жизненного цикла клиента только растет. Процесс консолидации не повлияет на обслуживание наших клиентов. Решение о консолидации также не повлияет на пенсионные фонды, так как их управление будет и в дальнейшем проходить в SEB Varahaldus. Более подробная информация о консолидации будет опубликована в дальнейшем после получения всех необходимых одобрений.

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