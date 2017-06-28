SEB станет первым европейским банком, который перейдет на платформу CGI Trade360

Скандинавский банковский концерн SEB и занимающееся бизнес-консалтингом ИТ-предприятие CGI заключили договор об использовании облачной платформы программного обеспечения CGI Trade360, которая позволяет сократить расходы, сообщается в пресс-релизе CGI Eesti.

”Для предприятий, являющихся посредниками и поставщиками финансовых услуг, мир быстро меняется как в плане технологий, так и в плане бизнеса. Компаниям в каждой сфере очень важно предоставлять свои услуги максимально эффективно и повышать качество обслуживания клиентов, — сказал директор по развитию бизнеса CGI Eesti AS Март Мяэ. — Например, CGI Trade360 поможет концерну SEB, работающему в 20 странах, предоставлять бизнес-клиентам решение полного спектра услуг. Также платформа дает возможность расширить портфель продукции trade finance, получить доступ к глобальным экспертным знаниям банковского дела CGI и новым технологиям, таким как blockchain”.

”Платформа обеспечивает максимальную гибкость 24/7, поддерживая существующие и развивающиеся модели, а также устраняет технологические границы, которые могут осложнять банкам выход на новые рынки и предоставление новых услуг. CGI является лидером на рынке программного обеспечения trade finance, предоставляя услуги 22 из 30 крупнейшим банковским концернам в мире. CGI Trade360 — это решение, разработанное для поддержки услуг финансирования коммерческих сделок крупными финансовыми учреждениями. Основой является услуга облачной программной платформы (SaaS). Она позволяет связать в единое целое все имеющиеся в использовании программные решения trade finance, ИТ-инфраструктуру и услуги поддержки в одном банке или в международном банковском концерне. Для клиентов банка это означает переход новую скорость проведения финансовых сделок и удобство использования”, — рассказал Март Мяэ.