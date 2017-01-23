SEB создает в главном офисе банка в Таллинне центр инноваций, где предприятия смогут испытывать новые модели роста, которые помогут им расти быстрее конкурентов. Это делается с целью принести методы, зарекоменовавшие себя в мире стартапов, в традиционные предприятия, чтобы воплощать нововведения в жизнь в разы быстрее, чем сейчас.

Идея создаваемого в головном офисе SEB центра инноваций заключается в том, чтобы собрать вместе предприятия, которые хотят ускорить свое развитие и, экспериментируя с различными решениями, найти для этого наилучший путь.

Председатель правления SEB Аллан Парик: ”Предприниматели Эстонии инвестируют в свою деятельность больше, чем их коллеги в Европе, в то же время некоторые государства с более скудными, чем у нас, инвестициями в состоянии лучше наращивать свою производительность. Инвестиции эстонских предприятий находятся в состоянии спада с начала 2013 года, и, видимо, именно потому, что предприятия не находят сфер, инвестирование в которые помогло бы им расти быстрее. Долгосрочная цель создаваемого центра SEB — систематически и постоянно находить в коммерческой деятельности наших клиентов области, развитие которых могло бы повлечь за собой скачкообразный рост прибыльности”.

Ядром центра является программа, помогающая действующим предприятиям составить план, как уже в перспективе трех-шести месяцев сделать шаг вперед в своей коммерческой деятельности. В основе всего лежит постановка реалистичных целей, ибо недооцека своих возможностей как раз и является одним из узких мест в экономическом развитии Эстонии.

Сегодня SEB представил в рамках идеи инновационного центра также первого дигитального менеджера по обслуживанию клиентов SEB — AIDA.

”Искусственный интеллект в обслуживании клиентов является областью, которая может прийти в нашу повседневную жизнь раньше, чем мы в данный момент полагаем”, — отметил руководитель сферы розничных банковских услуг и технологии Айнар Леппянен.

”Это область, где развитие идет очень быстро. В то же время следует иметь в виду, что есть предел, до которого услугу может предлагать робот и где важную роль начинает играть человеческий фактор. Новый коллега SEB — AIDA — в состоянии учить контекст, чувствовать ход мысли и истолковывать эмоции. Хотя у нас в Эстонии еще нет цифровых работников, цифровые решения с человеческим лицом надвигаются стремительно — например, с этого года наши клиенты могут открывать себе банковский счет предприятия посредством веб-звонка, правда, с помощью реального работника банка”, — добавил Леппянен.

Руководитель отдела инноваций SEB Grupp Март Маазик: ”Преимущественную часть мира дигитализация касается непосредственно. Применение умений и знаний людей всё меньше начинает зависеть от географического положения наших знаний и благодаря автоматизации исчезнут многие факторы, ограничивающие рост. Эти перемены определенно касаются каждого предприятия и человека Эстонии, открываая новые возможности и поднимая вопросы, на которые нет простых ответов. Очевидно, что мир движется быстро, а застой означает, что на самом деле мы движемся вспять, следовательно, каждое предприятие должно задавать эти вопросы и искать ответы на практике”.