SEB: сельскохозяйственные предприятия в нынешнем году активно брали кредиты

”Первое полугодие выдалось для бизнеса активным. Все знаки указывают на то, что предприниматели положительно относятся к инвестированию. Цель предпринимателей — увеличить добавленную стоимость производства и в то же время снизить расходы”, — сказал руководитель сегмента малых и средних предприятий SEB Эдвард Ребане.

Поскольку трудозатраты в Эстонии повышаются и давление на рост зарплат по-прежнему велико, то все больший акцент делается и на автоматизацию. ”Автоматизация производства и обслуживания — вот вопросы, по которым в последнее время все чаще обращаются в банк, так как собственных средств предприятия для финансирования развития в этой области обычно не хватает”, — добавил Ребане.

Автоматизация стала девизом именно для производственных предприятий, что обусловлено трудностями в найме рабочей силы, и на эту проблему указывают многие предприниматели. В сельском хозяйстве начало года было ознаменовано крупной волной инвестиций, и SEB финансировал новые кредитные и лизинговые договоры в объеме на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Финансировалась в основном покупка новой техники.

”Аграрии не могли предвидеть климатических условий нынешнего лета, и это может частично начать сказываться на их финансовом положении. Во второй половине года столь значительных инвестиций в новую технику в этом секторе мы, безусловно, не ожидаем, так же, как и в следующем полугодии”, — так Ребане прокомментировал финансовую активность аграрного сектора.