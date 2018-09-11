11.09.2018, 15:53

SEB: сельскохозяйственные предприятия в нынешнем году активно брали кредиты

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Kõljala Põllumajanduse osaühing,lehm, lehmad,vasikas, vasikad
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Среди мелких и средних предприятий (МСП), являющихся клиентами SEB, наиболее активно объемы финансирования возросли в нынешнем году в сельскохозяйственном, торговом и производственном секторах. Более всего, на 10%, вырос в нынешнем году кредитный и лизинговый портфель МСП сельскохозяйственного сектора. В торговом и производственном секторах рост с начала года составил чуть меньше 7%.

”Первое полугодие выдалось для бизнеса активным. Все знаки указывают на то, что предприниматели положительно относятся к инвестированию. Цель предпринимателей — увеличить добавленную стоимость производства и в то же время снизить расходы”, — сказал руководитель сегмента малых и средних предприятий SEB Эдвард Ребане.

Поскольку трудозатраты в Эстонии повышаются и давление на рост зарплат по-прежнему велико, то все больший акцент делается и на автоматизацию. ”Автоматизация производства и обслуживания — вот вопросы, по которым в последнее время все чаще обращаются в банк, так как собственных средств предприятия для финансирования развития в этой области обычно не хватает”, — добавил Ребане.

Автоматизация стала девизом именно для производственных предприятий, что обусловлено трудностями в найме рабочей силы, и на эту проблему указывают многие предприниматели. В сельском хозяйстве начало года было ознаменовано крупной волной инвестиций, и SEB финансировал новые кредитные и лизинговые договоры в объеме на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Финансировалась в основном покупка новой техники.

”Аграрии не могли предвидеть климатических условий нынешнего лета, и это может частично начать сказываться на их финансовом положении. Во второй половине года столь значительных инвестиций в новую технику в этом секторе мы, безусловно, не ожидаем, так же, как и в следующем полугодии”, — так Ребане прокомментировал финансовую активность аграрного сектора.

В торговом секторе SEB по-прежнему видит увеличение положительных тенденций в сфере именно интернет-торговли, и пространства для роста здесь достаточно. ”В среднем в странах ЕС доля интернет-торговли выше, чем у нас, так что Эстонии понадобится еще немного времени, чтобы догнать остальную Европу”, — заметил Ребане.

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