SEB: рост промышленности в Эстонии замедлился

Данные, опубликованные на уходящей неделе, демонстрируют замедление роста промышленного производства во второй половине года. Однако благоприятная экономическая конъюнктура на экспортных рынках и увеличение новых заказов все же предвещают промышленным предприятиям дальнейший успех. Если же говорить о более долгосрочной перспективе, то здесь промышленность Эстонии нуждается в ”структурных изменениях”, о которых так часто говорилось в последнее время, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Рост в третьем квартале ограничивался сокращением производства электроэнергии

Опубликованные во вторник данные за третий квартал касательно промышленного производства говорят о том, что прежние темпы роста пошли на убыль. Если в первом и во втором кварталах измеренное в сопоставимых ценах промышленное производство увеличилось на 13% и 10% соответственно, то в третьем квартале рост составил всего 3%. Основная причина замедления темпов роста кроется в сокращении производства электроэнергии. Если в первом полугодии производство электроэнергии увеличилось почти на четверть, то в третьем квартале объем производства сократился уже на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Производство электроэнергии было затруднено ввиду неблагоприятной ценовой конкуренции, что привело к сокращению экспорта и увеличению импорта электроэнергии.

Что касается обрабатывающей промышленности, то в третьем квартале, как, впрочем, и в течение всего предыдущего года, наибольший негативный вклад внес спад в электронной промышленности. Несмотря на то, что в Эстонии есть несколько производителей электронной аппаратуры, доминирует в этой отрасли все же один крупный производитель. Плохие результаты коммерческой деятельности предприятия и процесс реорганизации за девять месяцев 2017 года сократили объем производства электронной промышленности в среднем на 10%. Кроме того, промышленное производство в третьем квартале тормозилось за счет сферы ремонта техники и оборудования, в основном это касается судоремонтных предприятий. Поскольку на этом поприще действует не так много предприятий, и часто работа ведется по единичным крупным заказам, то экономические показатели в этом секторе сильно колеблются. В третьем квартале измеренные в сопоставимых ценах продажи в сфере деятельности сократились почти на четверть. Рост промышленного производства ограничивался также относительно небольшой активностью в индустрии производства напитков, где объемы сократились почти на пятую часть по сравнению с тем же периодом прошлого года. К тому же негативное влияние на промышленное производство оказало сокращение объемов производства в мебельной промышленности, где рост ограничился лишь 6%. Подводя итог, можно сказать, что в целом третий квартал был довольно скверным для промышленной отрасли. Фактически, в третьем квартале рост промышленного производства превысил темпы роста первого полугодия только в шести отраслях.

Экономика Эстонии все больше опирается на деревообрабатывающую промышленность

В третьем квартале росту промышленного производства больше всего способствовал промышленный сектор, который на самом деле уже многие годы тянет лямку производства и экспорта в Эстонии — сектор деревообрабатывающей промышленности. Правда, в этом году рост объемов производства в этой отрасли в разрезе кварталов несколько замедлился: если в первом квартале выработка увеличилась на 12%, то во втором квартале этот показатель составлял уже 10%, а в третьем — все 8%. Безусловно, стремительные темпы роста последних лет превратили деревообрабатывающую промышленность в самую важную отрасль в Эстонии, и экспорт изделий из древесины, включая готовые дома, уже превышает пятую часть всего товарного экспорта Эстонии. Несмотря на то, что ассортимент отрасли и спектр целевых рынков довольно обширны, одним из основных факторов, способствовавших росту в данном секторе, являлся все же активный строительный рынок в скандинавских странах. Однако, несмотря на ведущиеся в последнее время спекуляции всевозможными сценариями касательно будущего на рынке недвижимости в Швеции, учитывая реальные экономические показатели, кажется вполне вероятным, что рыночная конъюнктура для этого сектора будет оставаться вполне благоприятной.

Хорошие результаты продемонстрировали многие промышленные отрасли

На самом деле, в этом году целый ряд секторов способствовал увеличению промышленного производства. Одной из таких отраслей, стабильно тянущих лямку, является производство электрооборудования. В третьем квартале объем производства в этом секторе увеличился на целых 15%, что на один процент больше, чем средний рост отрасли за девять месяцев. Быстрый рост заработных плат вызывал в последнее время спекуляции на тему того, что многие из когда-то привезенных сюда крупнейших заводов по сборке планируется вскоре перевести в страны с более дешевой рабочей силой. Однако в сфере производства электрооборудования, напротив, считается разумным увеличивать значимость местного производства. При этом показатели производительности в отрасли в последние годы демонстрируют явную стагнацию, и в первом полугодии остаются ниже среднего уровня как для корпоративного сектора, так и для обрабатывающей промышленности.

Из крупных отраслей промышленности в этом году хорошие результаты смогла продемонстрировать отрасль металлопродукции. Если ранее росту отрасли мешали затруднения основных клиентов — нефтепромышленности и сырьевой промышленности, — то в этом году объемы производства вновь начали быстро расти. Правда, темпы роста в третьем квартале были самыми скромными в этом году, когда объем производства увеличился лишь на 8%. Например, в первом квартале металлопродукции было произведено аж на 18% больше, чем в начале 2016 года. В перспективе, конечно, было бы неплохо, если бы металлургическая отрасль смогла бы снизить зависимость от заказов нефтепромышленности, поскольку цены на сырье, а значит, и готовность клиентов к инвестициям, будут и впредь оставаться весьма неустойчивыми.

Из наиболее крупных отраслей заслуживает внимания похвальный рост объемов производства в секторе пищевой промышленности. Производство в сфере пищевой промышленности, измеренное в сопоставимых ценах, выросло как в третьем квартале, так и в целом за девять месяцев — на 5%. В связи с быстрым ростом цен на пищевые продукты рост доходов от продаж достигает 8%. Помимо спроса на внутреннем рынке, результаты пищевой промышленности помогли в этом году повысить экспорт в другие страны Балтии. Из более мелких секторов, способствовавших росту промышленного производства, стоит отметить стремительно наращивающий обороты сектор производства строительных материалов, а также производство прицепов.

Промышленный сектор нуждается в ”структурных изменениях”

С сегодняшней точки зрения ближайшее будущее для промышленности видится вполне оптимистичным. Индекс новых заказов вырос в третьем квартале на 6%, и, судя по всем основным прогнозам, импортный спрос на основные целевые рынки стремительно растет. Однако, если говорить о более отдаленной перспективе, то промышленный сектор нуждается в быстром развитии. Производительность эстонских предприятий по-прежнему остается далеко позади богатой Европы. При этом последние годы не принесли с собой значительных ”структурных изменений” в промышленном секторе — предприятия производят по большей части все тот же товар, и движение в цепочке ценностей довольно слабое. Что же касается большинства промышленных предприятий, которые приводятся в пример, то в лучшем случае можно говорить о среднетехнологических производственных отраслях, где нашему успеху способствовала низкая расходная база и близость богатых целевых рынков. По разным причинам доля инженерных работ на производственных предприятиях была мизерной по сравнению с более сильными странами, и мы в основном сфокусировались на производственной деятельности. К сожалению, нынешняя экономическая система ее не сильно ценит.