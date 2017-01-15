Улучшение деловой среды ощущают и предприятия. Аналогично индикатору экономической уверенности, публикуемому Европейской Комиссией, наивысшего уровня с 2011 года достиг и индекс менеджеров по закупкам Markit, который учитывает количество новых заказов, прием новых работников, объем складских запасов и т.п. Рост в значительной степени обеспечил сильный промышленный сектор Германии, за пределами еврозоны значительный рост наблюдается в Великобритании.

Растет и промышленная продукция. В прошлом году объем промышленного производства еврозоны достиг наивысшего значения за последние восемь лет. Как и в случае уровня безработицы, разница между странами в части этого показателя существенна. Знаковую важность приобретает обстоятельство, что в Германии объем промышленной продукции вернулся на докризисный уровень, в то время как другие крупные страны еврозоны еще очень далеки от наивысшего значения 2008 года. И без того сильный промышленный сектор Германии поддерживает относительная дешевизна евро в отношении других валют, за счет чего и так конкурентоспособные немецкие товары становятся сравнительно дешевыми. Под влиянием изложенных ранее факторов, по предварительной оценке, профицит текущего счета Германии в 2016 году вырос приблизительно до 280 миллиардов евро.

Самая быстро растущая отрасль экономики в Европе — это, всё же, сектор услуг. В постоянных ценах спрос на различные услуги вырос в прошлом году более чем на 4% — как в странах еврозоны, так и в Европейском союзе в целом.