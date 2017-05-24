SEB: продавец на летней ярмарке предпочитает смарт-терминал

Продавцы, работающие на летних ярмарках и многолюдных мероприятиях, в этом году больше чем раньше используют смарт-терминалы, поскольку покупатели все чаще желают расплачиваться карточками, да и необходимые устройства стали проще. Мобильный смарт-терминал, который умещается в кармане, работает со смартфоном или планшетом, позволяя принимать платежи по карточке везде, где работает передача мобильных данных.

”Решение смарт-терминала нравится как продавцам, так и их клиентам. Терминал принимает карточки как с чипом, магнитной полосой, так и бесконтактные. Современный терминал экологичен, поскольку платежную квитанцию можно отправить в электронном виде на э-почту клиента. В то же время при необходимости смарт-терминал можно при помощи функции Air Print соединить с принтером”, — прокомментировал руководитель сферы банковских карт балтийского дивизиона SEB Меэлис Нурк.

Смарт-терминал SEB работает в смартфоне Android или в планшете через Bluetooth: в смарт-устройство загружается приложение, посредством которого смарт-терминал связывается со смартфоном или планшетом.

”Современная технология развивается быстро, и поэтому мы советуем арендовать терминал, чтобы используемое техническое и программное обеспечение отвечало современным условиям и было максимально безопасным”, — добавил Нурк.

Для использования смарт-терминала нужно заключить с SEB договор продавца и иметь смартфон Android или планшет. Терминал можно арендовать в банке на подходящий срок с ежемесячной платой 8 евро.

Нурк также добавил, что: ”Жители Эстонии предприимчивы, и особенно на летних мероприятиях возникает желание предложить своим клиентам удобные платежные решения. Возможность оплаты карточкой способствует росту оборота продавца, поскольку средняя сделка при оплате карточкой заметно выше, чем сделка с наличными”.

SEB предлагает смарт-терминалы и в других балтийских банках SEB. Более подробная информация о смарт-терминалах на www.seb.ee/nutiterminal