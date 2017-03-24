SEB призывает отметить Час Земли

Всемирный фонд дикой природы (The World Wide Fund for Nature) и SEB Pank призывают эстоноземельцев присоединиться к проходящей в субботу 25 марта всемирной акции Час Земли (Earth Hour), когда в 20.30 по местному времени выключат все не чрезвычайно важное освещение.

При помощи этой акции WWF надеется своей деятельностью обратить внимание общественности на изменение климата и глобальное потепление. SEB принимает участие в Часе Земли как в Эстонии, так и в других странах, уже 8 лет.

”Час Земли призван обратить внимание на ограниченность ресурсов Земли, и чтобы в своей повседневной жизни и коммерческой деятельности мы чаще задумывались о ресурсосбережении”, — сказал председатель правления SEB Аллан Парик. ”Сейчас банковские офисы и банкоматы SEB работают на зеленой энергии, мы предлагаем клиентам безбумажные услуги и консультируем клиентов по каналам дальней связи, чтобы они экономили ценное время и расходы на транспорт. Мы пропагандируем бережливый образ жизни и экологически чистые автомобили. В SEB в Час Земли на час будут погашены логотипы банка и рекламные огни, а также свет в конторах”, — добавил Парик.

Цель Часа Земли заключается в том, чтобы снизить количество диоксида углекислого газа в атмосфере Земли и заставить людей больше задумываться об охране окружающей среды. Традиция проведения Часа Земли получила свое начало в 2007 году в Сиднее, когда 2,2 миллиона семей погасили свет на один час. Сегодня в Часе Земли участие принимает уже 178 страны по всему миру.