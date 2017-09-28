SEB приглашает всех присоединиться ко дню без машины

SEB приглашает жителей Таллинна и Харьюмаа провести пятницу, 29 сентября, без машины и приехать на работу на велосипеде. К начинанию присоединиться более 800 работников банка, чьи места работы находятся в Таллинне. Целью SEB является поддержать общеэстонскую спортивную неделю днем без машин и уменьшить нагрузку на дороги Таллинна во время проведения в столице European Digital Summit, сказано в пресс-релизе.

„В мире более миллиарда велосипедов — это число вдвое превышает количество автомобилей. Езда на велосипеде полезна для сердца и улучшает наше настроение и здоровье. Велосипед не вреден для окружающей среды и он не загружают городскую инфраструктуру. Велосипедные соревнования конкурируют с самыми знаменитыми марафонами мира (European Cycling Challenge 2017), и на примере каждой столицы Европы видно, что велосипеды давно провели там свою мирную революцию. Попробуем и мы добраться до конторы на велосипеде, этому так же способствуют и внешние условия, так как движение в нашей столице будет особенно затруднено” — предложил председатель правления банка SEB Аллан Парик.

О своем опыте ”дня без машины” расскажут посредством Facebook live многие работники SEB в пятницу утром. Присоединяйтесь на странице https://www.facebook.com/seb.eesti/ и станьте частью мероприятия.

Интересные факты:

Свою первую официальную работу велосипед получил именно в банке в 1974 году, когда на велосипедах развозились телеграммы между банками в далеком 1874 году в Париже.

Доказано, что в больших городах Европы движение между местом работы и домом занимает меньше всего времени, если передвигаться на велосипеде или на городском транспорте.

В Копенгагене на велосипедах регулярно передвигается 35% населения, в Голландии до связывающих город и предместья железнодорожных станций доезжает на велосипеде 39% жителей.