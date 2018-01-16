SEB приглашает принять участие в конкурсе на получение учебных стипендий

Благотворительный Фонд SEB выдает в 2018 году учебные стипендии на сумму 50 000 eвро.

О получении стипендии могут ходатайствовать молодые люди проживающие в учреждениях опеки или семьях замещения. Свои ходатайства могут представлять так же молодые родители, сообщает пресс-служба SEB.

Целью учебной стипендии является:

• оплата обучения;

• оплата необходимых для обучения средств и/или;

• возмещение ежедневных затрат необходимых вовремя учебы;

• оплату услуг няни (детского сада) для того, чтобы молодые родители смогли начать/продолжить учебу.

Руководитель проектов Благотворительного Фонда SEB Meрике Виллард приводит результаты последнего исследования SEB в сфере финансового поведения молодежи, в соответствии с которыми более 80% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет считают важным обсудить свои финансовые вопросы с родственниками, менее 10% обсуждают свои финансовые дела со своими друзьями и только 1% с учителями. „Ежегодные исследования финансового поведения молодежи в SEB показывают постоянно, что роль семьи и сфере финансового благосостояния молодого человека не ограничивается только денежными отчислениями на имя молодого человека, но очень важна и передача соответствующего опыта. Наши стипендиаты зачастую указывают в своей обратной связи то, что финансовая поддержка фонда дает им дополнительную мотивацию и веру в себя для начала или продолжения учебы, но не менее важна так же и поддержка фонда в сфере получения соответствующих знаний и дополнительное обучение для принятия более взвешенных финансовых решений.”

Ходатайства о получении стипендий можно предоставлять фонду 2 раза в год и они являются большой помощью для молодых родителей или людей без поддержки родных и близких. В рамках обоих конкурсов все стипендиаты так же получают дополнительное обучение в сфере финансовой грамотности и планирования карьеры.

О получении стипендии могут ходатайствовать все молодые люди проживающие в учреждениях опеки или семьях замещения в возрасте до 26 лет, которые начинают или продолжают свое обучение в дневной форме в высшем или профессиональном учебном.заведении. О стипендии молодых родителей могут ходатайствовать молодые люди, ставшие родителями в возрасте до 19 лет и на момент получения стипендии не достигшие 26-летнего возраста и так же начинающие или продолжающие свое обучение в дневной форме.

Ходатайства можно предоставлять до 2 февраля. Стипендии финансируются из поступивших на счет фонда пожертвований или из прибыли заработанной инвестированных средств фонда.

Необходимые документы для участия в конкурсе можно найти здесь: http://www.heategevusfond.ee/oppestipendium