SEB предупреждает: обновите личные данные к концу недели или ваш счет будет закрыт

На прошлой неделе многие клиенты SEB получили сообщениео том, что они не обновили свои устаревшие личные данные, несмотря на напоминания со стороны банка.

"У нас нет права оказывать расчетные услуги лицам, которые задерживают обновление или отказываются от сотрудничества", — объясняет банк.

SEB просит клиентов, которые получили уведомления и до сих пор не обновили личные данные, сделать это не позднее 16 декабря. Если же они это не сделают, то с 17 декабря их счета будут заблокированы.

К счастью, данные можно будет обновить и после блокировки, но затем для отмены блокировки придется отдельно связываться с SEB.