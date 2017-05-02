SEB: предприниматели ждут от банка видеоконсультирования и поддержки в части инноваций

Сегодня SEB Grupp опубликовал экономические результаты первого квартала 2017 года, значится в пресс-релизе.

Председатель правления SEB Pank Аллан Парик прокомментировал результаты подразделений SEB в Эстонии следующим образом:

„Ожидание, что Эстония догонит по уровню жизни страны Европы, может воплотиться в жизнь только тогда, когда показатель нашего экономического роста будет в числе первых среди европейских стран. В течение последних двух лет экономический рост Эстонии находился в Европе соответственно на 23-м и 20-м местах, и если такой темп сохранится, мы не достигнем желаемого уровня жизни никогда. Если бы мы сумели 10 последних лет поддерживать самый быстрый в ЕС экономический рост, то сегодня объем эстонской экономики был бы в два раза больше. SEB взял на себя активную роль в деле оживления экономической жизни, и в первом квартале мы вышли на рынок с несколькими новинками, позволяющими нашим клиентам сделать шаг вперед в своем развитии.

Предпринимателям — больше амбиций

SEB открыл в Таллинне Инновационный центр для предприятий Эстонии, цель которого заключается в том, чтобы помочь предприятиям в развитии их коммерческой деятельности и повышении конкурентоспособности, способствуя тем самым ускорению экономического роста Эстонии. Ядром центра инноваций является специальная программа роста, помогающая предприятиям сделать шаг вперед в своей коммерческой деятельности уже в перспективе трех-шести месяцев. Цель SEB — перенести зарекомендовавшие себя в мире стартапов методы работы на традиционные предприятия, чтобы воплощать нововведения в жизнь в разы быстрее, чем сейчас. Первая группа, состоящая из более чем десяти предприятий-участников, уже приступила к осуществлению программы. Мы надеемся, что центр инноваций SEB не останется единственным в своем роде, и другие стремящиеся вперед предприятия создадут схожие возможности продвижения вперед для себя и своих клиентов — так наш экономический рост будет опираться не на единичных лидеров, а на широком круге предпринимателей.”

В целях поддержки предпринимательства, начиная с этого года, SEB предоставляет своим клиентам возможность открывать счет предприятия в банке всего лишь посредством видео звонка, то есть клиенту больше не нужно приходить в банковскую контору и заполнять бумаги, поскольку все, что нужно, делается через интернет. Особенно удобно такое решение для клиентов, находящихся за границей.

Частным лицам предложено множество цифровых новинок

В первом квартале SEB представил свои частным клиентам несколько важных новых продуктов. SEB приступил к использованию в качестве средства идентификации Smart-ID, потребитель получил инновативное мобильное приложение SEB, а также теперь частные клиенты могут решить свои банковские вопросы посредством видео звонка, не приходя в контору. Все эти цифровые новинки показывают, что банковское дело совершает очередной цифровой скачок, поскольку пользователи банковских услуг все чаще предпочитают потреблять все услуги через интернет.

SEB выплатил с дивидендов в казну Эстонского государства 7,5 миллиона евро подоходного налога

В первом квартале 2017 года SEB Eesti выплатил материнскому предприятию дивиденды в сумме 30 миллионов евро, в результате чего в госбюджет Эстонии был уплачен подоходный налог с предприятия в размере 7,5 миллиона евро. Выплаты SEB дивидендов материнскому предприятию росли из года в год. В прошлом году SEB Eesti выплатил материнскому предприятию дивиденды в сумме 20 миллионов евро, в результате чего в бюджет Эстонии был уплачен подоходный налог с предприятия в размере 10 миллионов евро. В течение последних трех лет SEB Panga Grupp заплатил в виде различных налогов, в том числе в виде удержанных с работников налогов, в государственную казну 67,7 миллиона евро”, — прокомментировал председатель правления SEB Pank Aллан Парик.

Доходы SEB за первый квартал выросли в годовом сравнении на 10,9 процента. В то же время на чистую прибыль за квартал оказал влияние рост подоходного налога, выплаченного с дивидендов. Подразделения SEB Eesti завершили первый квартал 2017 года с чистой прибылью в размере 12,5 миллиона евро. Первый квартал 2016 года SEB Eesti завершил с чистой прибылью в размере 12,8 миллиона евро. Операционные доходы SEB достигли в первом квартале 35,3 миллиона евро (31,8 млн в первом квартале 2016 года), а операционные расходы — 15,3 миллиона евро (14,8 млн в первом квартале 2016 года). Отчисления на ущерб по кредитам банк уменьшил в первом квартале 2017 года на 0,1 миллиона евро (за тот же период 2016 года банк уменьшил отчисления на 0,7 млн евро).