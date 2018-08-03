03.08.2018, 10:17

SEB предлагает в таллиннских конторах обслуживание с переводом на язык жестов

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rus.delfi.ee
EST
SEB предлагает в таллиннских конторах обслуживание с переводом на язык жестов
Foto: Tanel Meos

Начиная с июля во всех таллиннских конторах можно получить обслуживание с переводом на язык жестов, и для клиентов SEB эта услуга является бесплатной, говорится в пресс-релизе.

Глухим и слабослышащим, привыкшим общаться на языке жестов, трудно обходиться без перевода. SEB стремится обслуживать всех клиентов на равных основаниях и предлагать консультации всем своим клиентам.

”Весной мы опробовали услугу перевода на язык жестов в нашей конторе Торнимяэ. Это нашло положительный отклик, и мы решили распространить эту услугу на все таллиннские конторы”, — сказал менеджер по коммуникации с клиентами Мартин Кырв. ”Без перевода общение глухого или слабослышащего человека с банком сведено к минимуму — например, клиенту может быть выдана только банковская карточка. Целостное консультирование, различные услуги и ознакомление с решениями без перевода провести трудно. Можно общаться в письменной форме, но это неудобно и общение все равно остается поверхностным. Назначение услуги перевода в широком смысле как раз в том и заключается, чтобы преодолеть коммуникационный барьер и предложить клиенту полноценное обслуживание”.

Клиентов, желающих получить услугу перевода на зык жестов, банк просит связаться с его партнером Viipekeeletõlgid OÜ и сообщить, в какой таллиннской конторе, какого числа и в какое время они желают воспользоваться данной услугой.

Контакты:

• info@viipekeeletolgid.ee
SMS 506 0444
• http://www.viipekeeletolgid.ee/ (на домашней странице имеется также форма заказа перевода: http://viipekeeletolgid.ee/telli-tolk)

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