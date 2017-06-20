SEB: переезд розничной торговли в интернет не остановить

Сегодняшняя розничная торговля полностью отличается от того, что было еще 10 лет назад. Все большая часть населения земли считает, что покупка одежды, электроники или домашней техники посредством компьютера или мобильного телефона - это более удобный выбор. Предполагается, что в 2017 году рост продаж через интернет в Европе достигнет уровня 14%, уровень же продаж в магазинах упадет на 1%. В результате объем розничной электронной торговли достигнет в мире 9%. В более долгой перспективе недостижимым не является и уровень в 20%, пишет квартальное инвестиционное издание SEB Investment Outlook.

В общем плане США на шаг впереди Европы и это так же касается дигитальных решений в экономике. США получило большую пользу от развития находящихся в Силиконовой Долине и Сиеттле 5 самых ценных корпораций на международном рынке (Apple, Alphabet или Google, Microsoft, Amazon и Facebook). В самой большой экономике мира доля электронной торговли достигает примерно 15% (в 2017 году) из всего объема розничной торговли. До сих пор рост продаж через интернет в этом году вырос на 13%, по сравнению с предыдущим годом, в то время как другие сферы розничной торговли выросли на 5%. В форватере этого развития находтся США, где в предыдущем году две трети жителей сделали хотя бы одну покупку через интернет; в Европе этот показатель едва перевалил за половину. Затраты американцев на человека так же на 60% превышают затраты Европейцев. Т.н ”Дигитальный сдвиг” так же быстрее развился в США и заставил многие традиционные марки одежды закрыть свои магазины или уменьшить их количество. Во многих регионах посещаемость находящихся за городом центров покупок сократилась. Тренд роста популярности интернет-торговли является необычайно сильным начиная с 2000-х годов.

В Китае объем электронной торговли достиг в первом квартале 2017 года 12% и объем интернет-торговли достиг почти 1,1 триллиона долларов и вырос по сравнению с предыдущим годом на 26%. Сектор розничной торговли в общем вырос на целых 10%. В прошлом году вырос объем продаж через интернет на 31%, а в 2015 году тот же показатель достиг 36%. По словам независимых аналитиков, общий объем интернет-торговли в общей доле розничной торговли составил 8,7%, что означает по сравнению с предыдущим годом почти 23-процентный рост оборота. В течение последующих четырех лет ожидается примерно 16-процентный ежегодный рост. Китай является самым большим в мире рынком интернет-торговли, который составляет почти 40% от мирового рынка. Тремя самыми большими игроками на этом рынке являются Alibaba, JD.com и VIPShop. Эти предприятия достигли своей лидирующей позиции не только благодаря органическому росту, но и благодаря покупке конкурентов. Несмотря на то, что огромное количество жителей Китая живет в сельской местности, интернет — рынок этой страны все равно является одним из самых больших в мире. Это так же является очень современным феноменом. Так, рынок мобильных платежей в Китае примерно в 50 раз большим (по своему объему), чем в США. Во многих города же помещения многих магазинов так и не выстроены в полном объеме.

Сегодня люди проводят все больше времени в смарт-устройствах, чем за просмотром телевизора. Этот сдвиг произошел только четыре года назад и его росу способствует не столько рост использования интернета через компьютеры (этот тренд после 2011 года даже несколько упал). Просто наши мобильные телефоны стали настолько хороши что в них мы проводим больше времени, чем в компьютерах. Еще шесть лет назад средний американец в день использовал примерно 50 минут мобильное устройство и 2,5 часа — компьютер. Сегодня объем использования мобильных устройств достиг 3 часов в день и компьютер — менее 2 часов в день.

У брендов, чьи продажные площади находятся на территории современных центров покупок, большие проблемы. Во многих регионах США такие центры были годами местами встреч, где так же совершались все покупки. Теперь все изменилось. Если 10 лет назад у 94% центров дела шли хорошо, то сегодня этот показатель упал до 80%. Почти у 15% центров покупок более 10% их помещений пустуют и это — явный знак того, что ситуация развивается не по правилам. В центрах, находящихся в небольших городах, посещаемость так же падает, посещаемость городских магазинов же растет. И это не влияние урбанизации, но показатель изменений в поведении людей. Кроме того, в США на человека приходится 7,3 метра м2 продажной площади. Больше, чем например в Канаде (5 м2), Великобритании (1,5) и Франции (1,2). Такие предприятия как Sears, Macy’s и особенно American Apparel все сообщили о своих намерениях закрыть большое количество своих магазинов по всей стране. Чайные магазины Starbucks Teavana столкнулись в жесткой реальностью, когда число их клиентов в реальности оказалось намного меньше ожидаемого.

Для большинства традиционных розничных торговцев уровень продаж понизился — все указывает на то, что люди оценили удобство интернет-покупок (и все больше покупок проходит посредством смартфонов). Инвестор должен обязательно следить за развитиями в данной сфере.