SEB открыл обновленную инвестиционную среду

SEB открыл в интернет-банке обновленную среду, предназначенную для инвестирования в акции и биржевые фонды (ETF). Обновленная среда предлагает больший объем ценовой информации как по отечественным, так и зарубежным акциям и биржевым фондам в режиме реального времени и в более удаленной перспективе. Кроме того, данная среда позволяет составлять перечень для отслеживания, предлагая таким образом инвесторам более целостный функциональный и визуальный опыт в ходе принятия инвестиционных решений.
Теперь обновленный интернет-банк предлагает:
- Возможность создать личный перечень акций и биржевых фондов для отслеживания;
- Рыночную информацию по акциям балтийского региона в режиме реального времени, в т.ч. глубина рынка и дневные сделки;
- Цены на зарубежные акции на конец дня;
- Отдельные инфолисты для каждой акции, где виден ценовой график и историческая ценовая информация.
Руководитель отдела Markets Кристофер Вяхи прокомментировал создание этой среды таким образом: ”Среди жителей Эстонии интерес к инвестированию и осознание необходимости в нем заметно растет. Все большее количество людей отдает себе отчет в том, что в целях обеспечения своего будущего или повышения уровня жизни недостаточно одного накопления; необходимо повышать стоимость своих сбережений. За океаном, для жителей Америки, или хотя бы за морем, среди наших северных соседей, нормальным процессом является накопление благосостояния путем инвестирования. Несмотря на то, что в странах ОБСЕ средняя сумма ВВП на душу населения приблизительно на треть выше, чем в Эстонии, сумма финансовых активов там больше в три с половиной раза. Таким образом, нам предстоит еще долгий путь, однако с ростом зарплат и уровня жизни мы видим, что сбережения растут в быстром темпе и средств, которые можно направить в долгосрочный рост, становится все больше. Мы уверены, что обновленное решение в интернет-банке, дающее более качественный обзор, станет для начинающих инвесторов дополнительным толчком, в то же время удовлетворяя потребности и опытных инвесторов.”
SEB продолжает развивать функциональность инвестиционной среды и добавляет все новые и новые возможности.