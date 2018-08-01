SEB открыл обновленную инвестиционную среду

Руководитель отдела Markets Кристофер Вяхи прокомментировал создание этой среды таким образом: ”Среди жителей Эстонии интерес к инвестированию и осознание необходимости в нем заметно растет. Все большее количество людей отдает себе отчет в том, что в целях обеспечения своего будущего или повышения уровня жизни недостаточно одного накопления; необходимо повышать стоимость своих сбережений. За океаном, для жителей Америки, или хотя бы за морем, среди наших северных соседей, нормальным процессом является накопление благосостояния путем инвестирования. Несмотря на то, что в странах ОБСЕ средняя сумма ВВП на душу населения приблизительно на треть выше, чем в Эстонии, сумма финансовых активов там больше в три с половиной раза. Таким образом, нам предстоит еще долгий путь, однако с ростом зарплат и уровня жизни мы видим, что сбережения растут в быстром темпе и средств, которые можно направить в долгосрочный рост, становится все больше. Мы уверены, что обновленное решение в интернет-банке, дающее более качественный обзор, станет для начинающих инвесторов дополнительным толчком, в то же время удовлетворяя потребности и опытных инвесторов.”

SEB продолжает развивать функциональность инвестиционной среды и добавляет все новые и новые возможности.