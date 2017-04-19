SEB открыл Центр инноваций для предприятий

18 апреля, SEB открыл в Таллинне Центр инноваций для предприятий Эстонии. Его цель заключается в том, чтобы помочь предприятиям в развитии их коммерческой деятельности и повышении конкурентоспособности, способствуя тем самым ускорению экономического роста Эстонии.

Ядром центра инноваций является специальная программа роста, помогающая предприятиям сделать шаг вперед в своей коммерческой деятельности уже в перспективе трех-шести месяцев. Цель SEB — перенести зарекомендовавшие себя в мире стартапов методы работы на традиционные предприятия, чтобы воплощать нововведения в жизнь в разы быстрее, чем сейчас. Первая группа, состоящая из более чем десяти предприятий-участников, уже приступила к осуществлению программы.

Председатель правления SEB Аллан Парик: „Ожидание, что Эстония догонит по уровню жизни страны Европы, может воплотиться в жизнь только тогда, когда показатель нашего экономического роста будет в числе первых среди европейских стран. В последние годы мы значительно отставали от ведущих стран Европы, и таким образом мы никогда не достигнем желаемого уровня жизни. SEB взял на себя активную роль в развитии экономической жизни, и мы открыли первый в своем роде Центр Инноваций со специальной программой, цель которой заключается в том, чтобы помочь предприятиям повысить свою прибыльность и быстрее расти. Мы надеемся, что центр инноваций SEB не останется единственным в своем роде, и другие стремящиеся вперед предприятия создадут схожие возможности продвижения вперед для себя и своих клиентов — так наш экономический рост будет опираться не на единичных лидеров, а на широком круге предпринимателей.”

За круглым столом на церемонии открытия Центра Инноваций, выступающие отметили проблемы, которые не позволяют предприятиям раскрыть свой потенциал. „В Эстонии много предприятий с оборотом от 4 до 10 миллионов евро, над которыми словно нависает стеклянный потолок, потому что они не в состоянии расти. Традиционные предприятия не осмеливаются на изменения, так как боятся, что их клиенты не последуют им. Думая, как стартапы, традиционные предприятия смогли бы разбить этот стеклянный потолок и расти дальше” — отметила директор Ассоциации Бизнес-ангелов Эстонии EstBAN Хейди Какко. Руководитель отдела информационного бизнеса Omniva Сандер Аасна сказал, что основная проблема предприятий заключается в отсутствии амбиций. „Эстонские предприятия должны работать для мира, а не для Эстонии. Очень важно внедрить среди предпринимателей образ мышления, нацеленный на то, как создавать продукты или услуги для всего мира, а не только для рынков Эстонии, Латвии и Литвы,” — добавил Аасна.

Дополнительную информацию о центре инноваций SEB и его программу роста можно найти по адресу: www.seb.ee/innovatsioonikeskus