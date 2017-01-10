Начиная с 10 января 2017 года паи пенсионного фонда второй ступени SEB можно покупать и продавать по чистой себестоимости, так как SEB отказывается от платы за выкуп пенсионных фондов второй ступени. Кроме того, с 1 января плата за управление Консервативным пенсионным фондом SEB снижена до 0,49 процентов в год.

В январе вступит в силу новая редакция Закона об инвестиционных фондах, которая обозначит максимальные ограничения на ставку платы за выкуп паев обязательных пенсионных фондов, соответственно, 0,05% для фондов облигаций и 0,1% для прочих фондов. SEB полностью откажется от платы за выкуп своих пенсионных фондов второй ступени.

Плата за выкуп пенсионных фондов II ступени, которая до изменения закона составляла 1%, взимается при обмене паев пенсионного фонда, то есть при переводе накопленных денег из старого фонда в новый. На столько уменьшилась сумма, за которую Вы получили паи нового фонда.

”Отказ от платы за выкуп пенсионных фондов второй ступени SEB вызван как введением законодательных ограничений, так и желанием сделать структуру оплаты пенсионных фондов проще для наших клиентов. Плата за выпуск паев пенсионные фонды второй ступени не взимается уже с 2011 года”, сказал председатель правления SEB Varahaldus Свен Кунсинг.

Кроме отказа от платы за выкуп пенсионных фондов второй ступени, то есть обязательных пенсионных фондов, с 1 января плата за управление Консервативного пенсионного фонда SEB с низким уровнем риска стала более выгодной для клиентов. Новая плата за управление составляет вместо прежних 0,95% в год всего 0,49%.

”В конце прошлого года мы приняли также новую инвестиционную стратегию пассивного пенсионного фонда второй ступени Энергичный пенсионный фонд SEB Индекс, который предназначен, прежде всего, для клиентов со значительным опытом инвестирования, хорошими знаниями о механизмах деятельности финансовых рынков и рисков, связанных с инвестированием. Думая о тех клиентах, чей период накопления короче и для кого важна низкая степень риска фонда, мы понизили плату за управление Консервативным пенсионным фондом SEB до 0,49 процентов, и теперь она настолько же выгодна, как и плата за управление пассивно управляемым Энергичным пенсионным фондом SEB”, сказал Кунсинг.