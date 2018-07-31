SEB: осведомленность о рисках в связи со здоровьем повысилась, безопасности труда уделяется меньше внимания

Летняя статистика ущербов SEB Elukindlustus отражает положительную тенденцию в отношении рискованного поведения людей − стало меньше несчастных случаев с газонокосилками, более редкими стали несчастные случаи с детьми на батутах и гироскутерах. В то же время вырос удельный вес несчастных случаев на производстве, а также участились дорожно-транспортные происшествия, приводящие к тяжким травмам или смерти, говорится в пресс-релизе.

Несмотря на то что в первой половине лета ущербов было не так много, по словам страхового эксперта SEB Elu- ja Pensionikindlustus Кирсти Вирак, в статистике за первые два летних месяца бросается в глаза резкий рост числа случаев переломов пальцев стопы.

”Летняя жара побуждает людей больше двигаться и быть активными. Если сравнить эту статистику с данными предыдущих лет, становится видно, что снизилось количество несчастных случаев с батутами и газонокосилками, однако жара принесла с собой новую проблему − переломы пальцев стопы”, − сказала Вирак. Эстоноземельцы получают подобные травмы на улице, на работе, в лесу и, конечно, дома. При этом такое, казалось бы, незначительное происшествие может зачастую окончиться гипсом на ноге и больничным на несколько недель. Кроме того, люди обращаются за страховым возмещением в связи с травмами, возникшими в ходе колки, распила и складирования дров. Повреждения наносят людям и животные − собаки, лошади, гадюки и клещи.