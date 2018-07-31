31.07.2018, 14:50

SEB: осведомленность о рисках в связи со здоровьем повысилась, безопасности труда уделяется меньше внимания


rus.delfi.ee
EST
SEB: осведомленность о рисках в связи со здоровьем повысилась, безопасности труда уделяется меньше внимания
LuumurdFoto: Vallo Kruuser

Летняя статистика ущербов SEB Elukindlustus отражает положительную тенденцию в отношении рискованного поведения людей − стало меньше несчастных случаев с газонокосилками, более редкими стали несчастные случаи с детьми на батутах и гироскутерах. В то же время вырос удельный вес несчастных случаев на производстве, а также участились дорожно-транспортные происшествия, приводящие к тяжким травмам или смерти, говорится в пресс-релизе.

Несмотря на то что в первой половине лета ущербов было не так много, по словам страхового эксперта SEB Elu- ja Pensionikindlustus Кирсти Вирак, в статистике за первые два летних месяца бросается в глаза резкий рост числа случаев переломов пальцев стопы.

”Летняя жара побуждает людей больше двигаться и быть активными. Если сравнить эту статистику с данными предыдущих лет, становится видно, что снизилось количество несчастных случаев с батутами и газонокосилками, однако жара принесла с собой новую проблему − переломы пальцев стопы”, − сказала Вирак. Эстоноземельцы получают подобные травмы на улице, на работе, в лесу и, конечно, дома. При этом такое, казалось бы, незначительное происшествие может зачастую окончиться гипсом на ноге и больничным на несколько недель. Кроме того, люди обращаются за страховым возмещением в связи с травмами, возникшими в ходе колки, распила и складирования дров. Повреждения наносят людям и животные − собаки, лошади, гадюки и клещи.

Статистика SEB показывает, что как частные лица, так и предприятия все чаще регистрируют несчастные случаи на производстве, желая получить страховое возмещение на покрытие медицинских расходов для себя лично или для своего работника. В дорожном движении выросло число аварий с автомобилями и мотоциклами, в связи с которыми клиенты ходатайствуют о страховом возмещении.

”Практика SEB показывает, что работники осведомлены в вопросах безопасности труда, а на предприятиях имеются средства безопасности, однако зачастую каски, защитные очки или тросы безопасности просто не используются, поскольку так работа идет быстрее. В дорожном движении установившаяся в последние недели теплая летняя погода способствует тому, что мотоциклисты вместо положенного оснащения надевают шорты и открытую обувь, что крайне опасно”, − добавила Вирак.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку

31.07.2018
Находящиеся в Эстонии 15 российских моряков турецкой компании Palmali объявили голодовку. Два экипажа судов Masali и Bozdag уже семь месяцев не получают зарплату. Представители Palmali конкретных обещаний пока не дают.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Вместо поминок по погибшим в Одессе эстонцам устроили ”шумный праздник жизни”. Почему?

31.07.2018
В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
109,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €

ФОТО: В Пирита полиция ”из соображений эмпатии и человечности” припарковалась на месте для инвалидов

31.07.2018
Вчера вечером внимательный читатель заметил, что перед магазином ”Сельвер” в Пирита полицейский автомобиль был припаркован на инвалидном месте. Delfi выяснил, почему.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




”Вируская тюрьма делает что хочет, и никто ей не указ”. Заключенный поведал свою правду о жизни за решеткой

31.07.2018
”У заключенного — только обязательства, и отсутствуют права, а у сотрудников тюрьмы — только права, и отсутствуют обязательства. Слова старшего охранника желтого дома Вируской тюрьмы подчеркивают это: ”Есть равные, и есть — более равные”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Сегодня стартовали съемки первого эстонского сериала на русском языке “LasnaГорск” для канала ETV+

31.07.2018
Телевизионная премьера комедийного сериала для всей семьи состоится 4 ноября на канале национального телерадиовещания ERR ETV+, передает портал etvpluss.err.ee. В основе сюжета — обычная семья, три поколения которой живут в самом большом районе Таллинна — Ласнамяэ. Также у них есть друзья на северо-востоке страны, в Нарва-Йыэсуу.
Подробнее