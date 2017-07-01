SEB: Обслуживание посредством видео-звонка меняет ландшафт взаимодействия клиентов с банком

Услуги доступные посредством видео-звонка стали доступны бизнес-клиентам SEB с декабря 2016 года, частным клиентам — с мая 2017 года и внесли существенные изменения в отношения банка и клиента, сообщает SEB.

Ставшие более мобильными клиенты предпочитают пользоваться услугами в удобном для себя месте и удобное время. Особенно же важной новая услуга оказалась для клиентов, проживающих за границей.

Начиная с мая месяца, когда SEB представил услугу полного финансового консультирования для частных клиентов посредством видео-звонка, заметно увеличилась активность клиентов-нерезидентов. В течение почти двух месяцев банком в Эстонии были проведены консультационные сессии с клиентами, находящимися в ОАЭ, Голландии, Англии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Германии, Бельгии и многих других государствах. Бизнес — клиенты открыли посредством удаленного канала связи 100 счетов для своих предприятий.

Почти все клиенты, связывающиеся c банком посредством видео-звонка, находится в это время дома, на даче или в конторе собственного предприятия. Особенную популярность новая услуга удаленного консультирования завоевала среди молодых родителей, находящихся дома по уходу за ребенком. Используя временную паузу, молодые родители устанавливают цели на будущее и планируют свои следующие финансовые шаги.

"Даже исходя из показателей первых месяцев можно сказать, что в ближайшие 2 года половина консультаций частных клиентов перейдет в удаленные каналы связи, работа же с бизнес-клиентами, возможно, и в еще большем масштабе”, - говорит руководитель сегментов SEB Трийн Раудсепп.