SEB начинает осуществлять мгновенные платежи

Начиная с 4 декабря SEB предлагает всем своим клиентам инфраструктуру для осуществления мгновенных платежей, которые действуют внутри Европы, 24 часа в сутки вне зависимости от праздников и выходных, сообщает SEB.

Для осуществления мгновенных платежей как банк отправителя, так и банк получателя должны быть присоединены к системе, по сумме платежа действует ограничение в 15 000 Евро. SEB в Эстонии и Латвии являются в ряду первых банков Европы предлагающих новую услугу.

Для осуществления мгновенного платежа клиенты SEB не должны изменять свои платежные привычки. Приоритетным выбором банка становится автоматически осуществление мгновенного платежа, стоимость которого для клиента является такой же, как и обыкновенного платежа SEPA. С началом работы системы мгновенных платежей ожидается позитивное влияние на электронную торговлю, предпринимательские расчеты, а также ежедневные банковские операции. Во многих случаях мгновенные платежи смогут стать удобной альтернативой для наличных расчетов.

Начиная с 21 ноября клиенты SEB в Эстонии и Латвии могли получать мгновенные платежи, с 4 декабря же начала работу и функция инициации мгновенного платежа. В мобильном приложении SEB мгновенные платежи так же начнут свои работу в течение ближайшего времени.

"Для того, чтобы наша экономика испытала позитивное влияние от начала работы системы мгновенных платежей, необходимо чтобы к ней присоединилось так сказать критическая масса банков Европы и Прибалтики. На сегодня SEB является единственным банком Эстонии в этой сфере, но я уверен, что уже в течение 2018 года к системе начнут присоединятся и другие финансовые учреждения. Присоединение второго финансового учреждения к система мгновенных платежей уже в ближайшем будущем позволило бы заменить 80% обычных платежей новыми мгновенными платежами.” — прокомментировал изменение Председатель правления банка SEB Aллан Парик.

Мгновенные платежи — это общеевропейская платежная система, которая позволяет осуществлять внутриевропейские платежи в сумме до 15 000 евро за несколько секунд. Преимущество этой системы по сравнению с обычной системой европейских платежей (SEPA) заключается в том, что она работает круглосуточно, а платежи обрабатываются молниеносно благодаря автоматизации процессов. Подключение является добровольным для европейских банков и предполагает готовность поставщика услуги к круглосуточной обработке платежей.