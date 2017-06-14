SEB начал предлагать карточки c функцией бесконтактных платежей

Начиная с сегодняшнего дня SEB Pank предлагает своим клиентам бесконтактные карточки. На первых порах новую функцию будут поддерживать дебетовые и кредитные карточки MasterCard, однако в будущем планируется расширить её и на другие типы карточек. Для осуществления бесконтактных платежей необходим также терминал с соответствующей функцией, значится в пресс-релизе.





”Мы вышли на рынок с бесконтактными карточками в момент, когда удельный вес терминалов SEB, поддерживающих соответствующую функцию, превысил 60 процентов. К концу года это число достигнет 70 процентов. Новую функцию поддерживают также все смарт-терминалы SEB. Исходя из переговоров с VISA и MasterCard, мы видим дальнейшее увеличение этого числа в ближайшем будущем. Наша цель — предложить более расширенное использование этого инновационного и удобного способа оплаты. Мы разрабатываем также решения, которые в будущем позволят совершать все платежи бесконтактным способом”, — комментирует обновление руководитель сферы банковских карт SEB Balti Меэлис Нурк.

Для активации предлагаемой SEB функции бесконтактных платежей первую покупку нужно совершить с PIN-кодом. Из соображений безопасности и в дальнейшем система будет время от времени запрашивать для подтверждения PIN-код. В Эстонии можно делать бесконтактные платежи в пределах лимита в 10 евро. В других странах лимиты бесконтактных платежей могут отличаться от эстонских. Во большинстве стран Европы лимиты платежей находятся в пределе от 20 до 40 Евро, поэтому клиентам, которые часто путешествуют, мы рекомендуем обратить внимание на лимит бесконтактных платежей своей карточки. Клиенты SEB могут с удобством менять лимит карточки в своем интернет-банке.