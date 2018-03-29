SEB: мгновенные платежи работают и во время праздников

В преддверии праздников SEB напоминает своим клиентам о том, что предлагаемые банком мгновенные платежи работают 24/7, не смотря на выходные и праздники. Система мгновенных платежей начала свою работу в Европе с 21 ноября и на ее основе в Эстонии сейчас происходит около 1% платежей, в Латвии этот показатель достигает 8%.

SEB в Эстонии и Латвии присоединились к системе мгновенных платежей среди первых банков Европы и происходящие в реальном времени платежи сразу же стали завоевывать популярность среди клиентов. Не смотря на то, что в Эстонии сейчас предлагает услугу мгновенных платежей только SEB клиенты банка используют новую систему так же и для перечислений между Европейскими банками, являющимися частью новой системы. В Латвии мгновенные платежи предлагает кроме SEB так же банк Citadele благодаря чему объем мгновенных платежей в соседнем государстве достиг уровня 8%.

Для осуществления мгновенного платежа клиенты SEB не должны изменять свои платежные привычки. Приоритетным выбором банка становится автоматически осуществление мгновенного платежа, стоимость которого для клиента является такой же, как и обыкновенного платежа SEPA. С началом работы системы мгновенных платежей ожидается позитивное влияние на электронную торговлю, предпринимательские расчеты, а также ежедневные банковские операции. Во многих случаях мгновенные платежи смогут стать удобной альтернативой для наличных расчетов.

Мгновенные платежи — это общеевропейская платежная система, которая позволяет осуществлять внутриевропейские платежи в сумме до 15 000 евро за несколько секунд. Преимущество этой системы по сравнению с обычной системой европейских платежей (SEPA) заключается в том, что она работает круглосуточно, а платежи обрабатываются молниеносно благодаря автоматизации процессов. Подключение является добровольным для европейских банков и предполагает готовность поставщика услуги к круглосуточной обработке платежей.