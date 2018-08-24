24.08.2018, 12:12

SEB: малый кредит чаще всего берут жители Вильяндимаа и Рапламаа


rus.delfi.ee
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Varia - 14
Varia - 14Foto: Rene Suurkaev

Наиболее активные в Эстонии пользователи малого кредита живут в Вильяндиском, Рапласком и Харьюском уездах, выяснилось из проведенного летом исследования SEB о малом кредите.

Основной причиной кредитования по-прежнему являются расходы, связанные с ремонтом дома, обстановкой и покупкой электроники, которые посчитали основным пунктом почти все респонденты. На покрытие расходов, связанных с покупкой автомобиля, малый кредит брали почти 60%, на отпуск берут ”быстрые” деньги только в 7% случаев. Косметические и лечебные процедуры, некогда популярные при финансировании малым кредитом, в настоящий момент требуют дополнительного финансирования в виде малого кредита только в 6% случаев.

Взятие малого кредита по-прежнему является незапланированным решением: только 11% респондентов осознают, что в течение ближайшего года им потребуется помощь посредством дополнительного финансирования. Более крупными расходами, которые в основном планируются заранее, являются в первую очередь расходы, связанные с путешествиями и автомобилем. Так, 25% принявших участие в опросе респондентов признались, что их обязательства по малому кредиту, рассрочке и/или кредитным карточкам приближаются к 10 000 евро, в 22% случаев сумма долга не превышает 5000 евро; 40% респондентов не имеет обязательств по малым кредитам.

Исследование малого кредита SEB было проведено в июне 2018 года, в нем приняли участи 1600 респондентов, являющихся клиентами SEB. Цель исследования заключалась в изучении поведения жителей Эстонии в сфере малых кредитов — малый кредит, потребительский кредит, расчетный кредит, рассрочка и кредитная карточка.

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