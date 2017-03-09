SEB: малые предприятия Харьюмаа и Рапламаа видят экспортные возможности

Как показали результаты исследования SEB ”Предпринимательский барометр стран Балтии” ” (Baltic Business Outlook), взоры малых и средних предприятий (МСП) Харью- и Рапламаа в большей степени направлены на экспортные рынки, чем в среднем по МСП Эстонии.

”Не удивительно, что в Харью- и Рапламаа наблюдается наиболее высокая экспортная активность:31% МСП этих двух уездов планирует выходить на новые рынки, в то время как средний показатель по Эстонии — 24%”, — сказал руководитель сферы розничных банковских услуг и технологии Айнар Леппянен.

Согласно исследованию, 13% МСП Харью- и Рапламаа настроены оптимистично, то есть прогнозируют в нынешнем году рост оборота более чем на 15%, при этом пессимистов, или предприятий, ожидающих снижения оборота, немногим менее трети. Больше всего оптимистов Харью- и Рапламаа работает в секторе информации и связи (22%), а также — в области сельского и лесного хозяйства и рыбной ловли (21%). А вот в секторе здравоохранения и социального обеспечения оптимистов в отношении роста оборота нет, однако 70% ответивших из этого сектора умеренно оптимистичны.

Инвестиции свыше 30 000 евро планирует 12% предприятий Харью- и Рапламаа, что ниже показателя Пылваского, Выруского и Валгаского (17%), а также целого ряда других уездов. В Харью и Рапла вообще не собирается делать инвестиций 24% МСП, что является несколько худшим показателем, чем в среднем по Эстонии (22%).

Принимать новых работников планирует 15% предприятий Харью- и Рапламаа, в то время как такой план имеется у 18% МСП Йыгевамаа, Ярвамаа и Ляане-Вирумаа. Число работников останется в общем стабильным, поскольку в среднем в Эстонии 80% ответивших изменений не планируют. Уменьшение персонала прогнозирует 9% МСП Пярнуского и Вильяндиского, а также Ида-Вируского уездов.

В Харью- и Рапламаа наиболее активное увеличение персонала планирует сектор административной и вспомогательной деятельности (21% прогнозирует рост численности персонала), однако 8% предприятий сектора видит уменьшение штата. В секторе транспорта и складского хозяйства 20% предприятий планирует увеличение числа работников.

Работники из иностранных государств есть на 11% МСП Харью- и Рапламаа, что является самым высоким показателем в Эстонии. На 9% предприятий трудится один-два работника — иностранца.

64% опрошенных предприятий Эстонии планирует повысить эффективность за счет развития продукции или услуг, обучения персонала, смены бизнес-модели или прочей деятельности в области развития, показатель Харью- и Рапламаа на том же уровне (63%). Предприятия двух уездов считают самой важной инновационной деятельностью развитие продукции или услуг (35%).

Уже пятый год подряд SEB Grupp провел в странах Балтии исследование, по результатам которого выявили ожидания малых и средних предприятий на 2017 хозяйственный год. Новое издание ”Барометра предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook) подводит итоги проекта и знакомит со взглядами 4542 участвовавших прошлой осенью в исследовании МСП стран Балтии. В Харью- и Рапламаа в исследовании приняло участие всего 1086 предприятий.