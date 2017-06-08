SEB: люди все более активно пользуются кредитными карточками

Как выяснилось из анализа клиентских данных SEB, в использовании кредитных карточек жителями Эстонии в течение последнего года отмечается четкая тенденция к росту.

В отличие от первых лет истории использования кредитных карточек, сегодня эстоноземельцы предпочитают использовать свои кредитные карточки скорее на родине. Однако путешествия остаются по-прежнему одной из наиболее популярных областей использования кредитных карточек, сообщает SEB.

Если еще в начале 2015 года частота использования кредитной карточки достигала лишь 3 раза в месяц, то к лету 2017 этот показатель однозначно превышает отметку в 4,2 раза. Тенденцию к росту демонстрирует как частота использования карточек, так и средний размер сделки, достигающий сейчас 45 евро. 71% случаев пользования карточкой приходятся на Эстонию, а 29% отмечено заграницей.

Все более активно используются кредитные карточки для совершения покупок в интернете. В течение последнего года удельный вес сделок, совершенных в э-каналах, достиг 30%, что является довольно высоким показателем в Европе. 70% сделок по кредитным карточкам по-прежнему совершается посредством платежных терминалов.

"Эстонцы все активнее используют кредитные карточки. Если раньше кредитная карточка была скорее средством бронирования билетов и отеля для заграничной поездки, то тенденции последних лет свидетельствуют о том, что она становится фактором гигиены по управлению своими финансами: кредитной карточкой пользуются для удобства, а также при совершении крупных покупок, чтобы не использовать свои сбережения. Поддержку развитию также оказывает функциональность новых кредитных карточек SEB, позволяющая пользоваться деньгами, находящимися на расчетном счете, и переносить кредитный лимит на свой расчетный счет”, — комментирует директор по розничным банковским услугам и технологиям SEB Aйнар Леппанен.

"Интересно также и то, что тенденция роста использования кредитных карточек и потребительских кредитов идет нога в ногу с ростом депозитов, что ясно указывает на то, что люди Эстонии осознанно подходят к сохранности своих сбережений и организуют свои повседневные денежные дела с помощью различных финансовых продуктов”, — дополняет Леппанен.

Осознанный подход к использованию кредитных карточек также демонстрирует и то, что в течение последних лет среднее количество кредитных карточек на одного пользователя снизилось до 2-х. Это указывает и на то обстоятельство, что клиенты банков нашли подходящие им продукты и больше не стремятся иметь в своем кошельке 3-4 разные кредитные карточки.