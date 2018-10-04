SEB: лишь половина получателей жилищного кредита застраховали себя от проблем со здоровьем

К указанным рискам относятся прежде всего потеря трудоспособности, потеря работы и смерть. Большая часть получателей жилищного кредита заключает договор о страховании кредита еще в процессе его получения. Около 1% получателей кредита решает застраховать свой кредит позднее, сообщает пресс-служба банка.

"Несмотря на то, что клиенты все больше задумываются об экономическом благосостоянии свои близких и желают, чтобы, несмотря на самые сложные и неожиданные ситуации дом, в котором проживает семья был всегда защищен, мы по-прежнему видим, что страхование имущества и машины по прежнему более популярно, чем страхование жизни и здоровья. Хотя на самом деле это должно быть наоборот,” — заметил руководитель SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст.

Интерес к страхованию жилищных кредитов заметно вырос в период прошлого экономического кризиса 2009 года, а также в период с 2013 по 2015 годы, когда было застраховано 84% клиентов жилищного кредита в SEB. "Глядя на основные тренды в сфере страхования, мы видим что когда экономика страны растет, люди чувствуют себя уверенно и не задумываются о возможных проблемах,” — подытожил Хольст.