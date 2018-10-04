04.10.2018, 08:40

SEB: лишь половина получателей жилищного кредита застраховали себя от проблем со здоровьем


rus.delfi.ee
EST
rikas ja vaene
Foto on illustratiivneFoto: Ester Vaitmaa

Как показал свежий анализ услуг страхования SEB, только половина людей, имеющих обязательства по жилищному кредиту застраховали себя от рисков, связанных с ухудшением здоровья, которые могут привести к неспособности исполнить взятые на себя ранее финансовые обязательства.

К указанным рискам относятся прежде всего потеря трудоспособности, потеря работы и смерть. Большая часть получателей жилищного кредита заключает договор о страховании кредита еще в процессе его получения. Около 1% получателей кредита решает застраховать свой кредит позднее, сообщает пресс-служба банка.

"Несмотря на то, что клиенты все больше задумываются об экономическом благосостоянии свои близких и желают, чтобы, несмотря на самые сложные и неожиданные ситуации дом, в котором проживает семья был всегда защищен, мы по-прежнему видим, что страхование имущества и машины по прежнему более популярно, чем страхование жизни и здоровья. Хотя на самом деле это должно быть наоборот,” — заметил руководитель SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст.

Интерес к страхованию жилищных кредитов заметно вырос в период прошлого экономического кризиса 2009 года, а также в период с 2013 по 2015 годы, когда было застраховано 84% клиентов жилищного кредита в SEB. "Глядя на основные тренды в сфере страхования, мы видим что когда экономика страны растет, люди чувствуют себя уверенно и не задумываются о возможных проблемах,” — подытожил Хольст.

Результаты анализа также показали, что чем на более долгий период берется жилищный кредит, тем больше его получатели задумываются о том, какие сложности или риски могут за его период возникнуть. Если в случае длящихся не более 5 лет кредитов свою жизнь от возможных рисков страхует половина кредитополучателей, то собственники кредита длительностью 30 и более лет страхуют свою жизнь и здоровье почти в 80% случаев. В то же время, статистика страховых случаев в SEB показывает, что риски могут реализоваться и в первые годы выплаты жилищного кредита.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Пекарня обманула клиента, продав ему чужой торт

04.10.2018
В последнее время стало модно покупать на праздничные мероприятия не стандартные торты из магазина, а по индивидуальному заказу. Дизайн, вес, начинка — кондитеры берутся воплотить любой каприз клиента. Но порой несоответствие заказанного оплаченному открывается уже на праздничном столе. Что делать в этом случае, и как заказывать кондитерские изделия, чтобы не разочароваться — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

Бывший посол США в Эстонии назвал ошибкой желание Америки улучшить отношения с Путиным

04.10.2018
Бывший посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший покинул свой пост из-за несогласия с критикой американского лидера Дональда Трампа союзников и его попыток уменьшить их важность.
Подробнее



Участники путча и штурма Белого дома в 1993 году: "Шансов на мир не было"

04.10.2018
Четвертого октября исполняется 25 лет трагической развязке противостояния между сторонниками и противниками президента Бориса Ельцина и его реформ, которые одна сторона именует расстрелом парламента, а другая — октябрьской попыткой переворота в Москве.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €

ВИДЕО: Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне фирменным броском

04.10.2018
За океаном стартовал регулярный чемпионат КХЛ. В первом матче обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" разгромил на своей площадке "Бостон" - 7:0 (2:0, 4:0, 1:0). Четыре шайбы хозяева льда забросили в численном преимуществе.
Подробнее