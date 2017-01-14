Если в остальной Европе экономика развивается скорее по оптимистическому сценарию, то Италия является здесь исключением. Государственный долг Италии превышает годовой внутренний валовый продукт государства примерно на треть. При этом темп роста долга превышает темп роста ВВП.

По оценкам, экономический рост Италии в 2016 году не достиг даже одного процента. Вдобавок к застою в экономике, Италия испытывает большие проблемы и в банковском секторе.

Вследствие высокой безработицы и медленного экономического роста в итальянских банках набралось много неоплаченных кредитов, что накладывает ограничения на доступность капитала и для тех частных лиц и предприятий, которые были бы в состоянии выполнять взятые на себя обязательства и даже увеличить за счет кредитов создаваемую в экономике добавленную стоимость.

Ещё одной проблемой для Италии являются ”слабая институциональная основа” — процветает бюрократия, рынок регулируется чрезмерно, правосудие и делопроизводство происходят медленно. Хотя необходимость реформ понятна, их проведению препятствует сложная политическая ситуация. Каждый шаг на пути государственного реформирования оказывает влияние на какую-либо группу, заинтересованную в том, чтобы всё оставалось как есть. Каждый митинг недовольных используется и без того имеющими большую популярность в стране популистскими политическими партиями. Так страна и зашла в тупик — для запуска экономики необходимы существенные реформы, но для того чтобы протолкнуть нужные решения отсутствует политический кредит. До тех пор пока продолжается действие программы скупки облигаций Европейского Центрального Банка, масштабного кризиса можно не опасаться. В то же время трудно разглядеть реалистичные решения, которые могли бы улучшить состояние страны в ближайшие годы, вследствие чего Италия и дальше будет оставаться жерновом на шее европейской экономики.