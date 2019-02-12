SEB: интерес клиентов к новаторским банковским услугам стремительно растет

Первым в Эстонии, чуть более двух лет назад, банк SEB вышел на рынок с услугой открытия счета для бизнес-клиентов в формате видео-встреч. На сегодня по видео-мосту уже открыто 557 счетов. За первый год удаленно открыли на 72% больше счетов, чем в 2017 году.

Клиенты выделяют в качестве плюса встречи по видео свободу передвижения — для проведения встречи необходимы лишь подключенный к интернету компьютер с веб-камерой, ID-карта или Mobiil-ID. Помимо прочего, клиенты SEB смогли открыть счета для своих предприятий находясь, например, в Испании или в Тайланде.