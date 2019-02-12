SEB: интерес клиентов к новаторским банковским услугам стремительно растет

Первым предложивший коммерческим клиентам в Эстонии формат видео-встреч банк SEB свидетельствует о продолжающемся росте интереса к новаторским инновационным решениям — в 2018 году рост открытых по видео счетов среди коммерческих клиентов SEB составил 72%, сказано в пресс-релизе.
Первым в Эстонии, чуть более двух лет назад, банк SEB вышел на рынок с услугой открытия счета для бизнес-клиентов в формате видео-встреч. На сегодня по видео-мосту уже открыто 557 счетов. За первый год удаленно открыли на 72% больше счетов, чем в 2017 году.
Клиенты выделяют в качестве плюса встречи по видео свободу передвижения — для проведения встречи необходимы лишь подключенный к интернету компьютер с веб-камерой, ID-карта или Mobiil-ID. Помимо прочего, клиенты SEB смогли открыть счета для своих предприятий находясь, например, в Испании или в Тайланде.
”В первый год для бизнес-клиентов добавилась и возможность встретиться со своим банковским консультантом по видеосвязи, что помогает клиентам в подписании документов, они могут спросить дополнительную информацию о банковских услугах и товарах и попросить помочь создать предприятие в электронном коммерческом регистре”, — прокомментировал рост популярности видео-встреч руководитель сферы розничного банковского дела SEB Айнар Леппянен. ”В 2018 году значительно возрос интерес бизнес-клиентов к встречам с банковским консультантом по видео-мосту. Так как для этого не требуется обращаться в контору или ждать в очереди, клиенты смогли сэкономить значительный объем времени”, — добавил Леппянен.
SEB предлагает бизнес-клиентам возможность открыть счет по видео с декабря 2016 года. В 2018 году добавилась возможность встретиться с банковским консультантом по видео-связи. Для встречи необходимы договор интернет-банка для частного клиента SEB, ID-карта Эстонской Республики или Mobiil-ID и компьютер с веб-камерой, микрофоном и интернет-соединением.