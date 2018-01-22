SEB: Иммиграция способствует экономическому росту

Снижение численности населения Эстонии в последние годы приостановилось, что является довольно необычной ситуацией по сравнению с другими странами Балтии. Одна из причин, почему другие прибалтийские государства не смогли догнать Эстонию, возможно, кроется в значительно меньших масштабах эмиграции, сообщает SEB.

Население Эстонии растет

В конце недели Департамент статистики опубликовал предварительные данные о численности населения Эстонии по состоянию на 1 января этого года. Казалось бы, несмотря на риторику политиков, можно было бы ожидать очередной печальной новости о вымирающем эстонском этносе. Однако на самом деле в прошлом году численность населения увеличилась более чем на 3000 человек.

Аналогичную радостную новость Департамент статистики прислал и в январе 2017, и в январе 2016 года, однако утверждать, что население страны увеличивается уже на протяжении трех лет подряд, все же нельзя. Так, показатель прошлого года был несколько скорректирован, и в результате пересмотра данных численность населения страны в 2016 году все-таки уменьшилась — но лишь на 300 человек. Тем не менее, по сравнению с 1 января 2015 года в Эстонии сегодня проживает почти на 5500 человек больше — это примерно население города Тюри.

К сожалению, данная тенденция обусловлена отнюдь не рождаемостью. В прошлом году в стране появилось на свет чуть более 13 500 детей, что на 400 человек меньше, чем в 2016 году. Прирост населения обусловлен, прежде всего, изменившейся тенденцией миграции: в последние годы в Эстонию прибывает больше людей, чем уезжает из страны. По первоначальным данным, в прошлом году иммиграция превысила показатели эмиграции практически в два раза, однако, по всей видимости, в течение года эти показатели будут скорректированы и уравняются.

Внимания заслуживает и источник иммиграции. В отличие от более процветающих стран Западной Европы, увеличение иммигрантов обусловлено не военными беженцами из третьих стран, а тем, что сами эстонцы возвращаются на родину из других государств, особенно из Финляндии. Главная причина здесь кроется, видимо, в быстром росте экономического благополучия: рабочих рук не хватает практически во всех сферах, а разница со скандинавскими зарплатами снижается. При этом в Финляндии наблюдается стагнация заработных плат, да и уровень безработицы там значительно выше, чем в Эстонии.

Эстония — исключение среди стран Балтии

Вероятно, что радостные вести, поступающие третий год подряд, заставят кого-то пожать плечами и заметить, что у нас и без того хватает других проблем. Однако мы должны отдавать себе отчет, что речь идет о большом успехе, и по сравнению с другими балтийскими странами наша ситуация из ряда вон выходящая.

Если сравнить три страны, то результаты окажутся ошеломляющими: если в течение последних 10 лет численность народонаселения в Эстонии снизилась на 20 000 человек, то в Латвии — на 260 000, а в Литве — более чем на 400 000 человек. Если перевести ситуацию в процентное соотношение, то население Эстонии сократилось на 1,5%, Латвии — на 12%, а Литвы — на 13%. Снижение численности народонаселения Литвы при этом было самым стремительным во всем Европейском союзе.

Причина снижения кроется, понятное дело, в эмиграции, которая вызвана низкими зарплатами и близостью богатых западноевропейских стран, а также открытым рынком труда. Проблема ощущается еще более болезненно, поскольку уезжают в основном молодые, кому еще предстоят долгие годы работы, и кто только планирует в будущем обзавестись детьми.

Согласно прогнозу Eurostat, к 2047 году население Литвы, в которой до недавнего времени проживало 3,5 миллиона человек, перешагнет границу в 2 миллиона человек. Численность населения Латвии, которое в 1995 году достигало 2,5 миллионов человек, примерно за тот же период снизится до показателя менее 1,5 миллионов. Разумеется, составлять прогнозы на такой длительный срок вперед — это гадание на кофейной гуще, однако, если численность населения будет снижаться такими же темпами, то через 100 лет Эстония сравняется с Латвией по количеству жителей.

Более выгодная ситуация в Эстонии обусловлена, по всей видимости, различием в направлении миграции. Если на протяжении многих лет из Эстонии уезжали в расположенную всего в 80 км Финляндию, которая к тому же близка нам в культурном плане, то из других стран Балтии уезжают преимущественно в Великобританию, расположенную на другом конце Евросоюза. Несмотря на то, что со временем поездки подешевели (по крайней мере, если брать относительную шкалу), то вполне понятно, что географическая близость позволяет эстонцам чаще бывать дома. Да и вообще, для многих эстонцев Финляндия была лишь временным местом остановки, куда ехали на заработки, а это значит маятниковую миграцию лишь для одного человека, а не переезд всей семьей в другое государство. В Латвии и Литве отъезд носил постоянный характер, и в другую страну уезжали всей семьей.

Увы, но на изменения не смог повлиять даже скорый выход Великобритании из Европейского союза. Напротив, похоже, что приближающийся срок только подталкивает желающих как можно быстрее уехать, из опасения, что с апреля 2019 года их могут уже не пустить в страну. Поразительным образом влияет и такая ситуация: если раньше искали взаимосвязь между экономическими показателями и эмиграцией, то теперь это соотношение, похоже, больше не работает.

Как и в Эстонии, в Литве и Латвии в последние годы безработица стремительно снижалась, а зарплаты росли. Однако это не заставило жителей двух этих стран остаться или вернуться на родину. На этом фоне не удивительно, что в отличие от многих европейских стран, в Литве на последних выборах одержала победу не антииммиграционная, а антиэмиграционная партия.

Отток населения тормозит сближение балтийских стран с богатой Европой

Один из наиболее подробных анализов об эмиграции в Восточной Европе был составлен Международным валютным фондом (МВФ) в 2016 году. В нем приводятся позитивные стороны эмиграции: на личном уровне эмиграция жителей Восточной Европы была, несомненно, успехом, позволив тем самым значительно быстрее повысить их уровень жизни, чем это могло бы произойти в родной стране. Масштабный отток жителей при этом только ухудшил уровень жизни тех, кто решил остаться верным своей родине.

По оценкам МВФ, в отношении волны миграции из Восточной Европы самой большой опасностью является т. н. ”замкнутый круг”: отъезд молодых и образованных людей тормозит развитие экономики в родной стране, при этом ускоряет экономический рост страны, куда они уезжают, тем самым подталкивая остающихся еще больше желать отъезда из родной страны. Чем более масштабна миграция, тем труднее стране с низким уровнем жизни поспевать за богатыми странами. По оценкам МВФ, эмиграция — одна из главных причин, почему рост производительности в Восточной Европе был гораздо медленнее прогнозируемого, а дефицит квалифицированной рабочей силы — таким острым. При этом в отчете указывается, что в Латвии и Литве, если бы не было такого оттока населения, темп экономического роста в 1995-2012 годы мог бы ежегодно быть больше в среднем на 0,6-0,9%.

Влияние миграции, конечно же, может нести и положительные последствия. Для некоторых предприятий в Эстонии успех на международной арене во многом был обусловлен тем, что на работу были приняты вернувшиеся из-за границы эстонцы, хорошо разбирающиеся в том, как делать бизнес на бывшей родине, и которые к тому же имели там обширные связи. Кроме того, опыт работы за границей помогает внедрять здесь новые бизнес-идеи и приемы ведения бизнеса.

Однако предпосылкой тому должно быть возвращение жителей на родину, и в Эстонии это уже отчетливо заметно, тогда как в остальных странах Балтии — пока не очень. Разумеется, важную роль играет возраст человека. Те, кого греет мысль вернуться к старости на родину и провести здесь пенсионные годы, заметно меньше вкладывают в экономику родной страны. В отчете МВФ поднимается также вопрос о влиянии денежной помощи, посылаемой на родину. И если для Эстонии это не столь животрепещущая тема, как, например, для Румынии или другой небогатой страны, все же в нашей стране многие домохозяйства зависят от дохода, присылаемого главой семейства из Финляндии.

Хотя, согласно анализу, подобные денежные перемещения способствуют росту потребления, они все же не могут компенсировать тот ущерб, что нанесен экономике страны в целом. Подводя итог — сейчас в Эстонии нам следует радоваться, что в отличие от большинства других восточноевропейских стран, эстонцы сумели устоять и не соблазниться на манящие огни богатой Западной Европы, а это в долгосрочной перспективе позволит нам быстрее догнать процветающие страны.