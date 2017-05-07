SEB: хорошие результаты промышленного сектора поддерживают экономический рост

За первые три месяца нынешнего года объем производства промышленных предприятий существенно увеличился. Локомотивами роста являются сектора дерево- и металлообрабатывающей промышленности, однако увеличение спроса имеет под собой широкую основу, и в большинстве отраслей процент роста объема производства оказался двузначным, пишет экономический аналитик SEB Михкель Нестор.

Самый высокий темп роста промышленной продукции за несколько лет

Опубликованные на уходящей неделе данные за март позволяют подвести итог деятельности промышленности Эстонии за первый квартал. Радует, что для промышленного сектора год начался очень удачно. А именно объем промышленной продукции вырос по сравнению с прошлым годом на целых 13%, причем на 11% — в обрабатывающем секторе. В последний раз устойчивый и более быстрый рост промышленной продукции наблюдался в 2011 году. При этом рост спроса имел под собой широкую основу. В первом квартале, по сути, объем производства уменьшился только в одной из крупных отраслей промышленности — в электронной. Более чем в половине промышленных отраслей рост объема производства измерялся двузначными числами. Причины роста спроса кроются в стечении нескольких обстоятельств. Наверное, самым важным из них является общее улучшение экономического климата в Европе, что поддерживает ориентированную на экспорт промышленность Эстонии. На основном целевом рынке, в Скандинавии, по-прежнему держится высокий темп жилищного строительства. По сравнению с прошлым годом, ушли также такие существенные отрицательные факторы, как обусловленный ценами на топливо застой в горнодобывающей промышленности и производстве сланцевого масла. На рост инвестиционной активности указывают восстановившиеся объемы заказов в металлообрабатывающей промышленности.

Локомотивом экономики остается деревообрабатывающая промышленность

Среди конкретных отраслей промышленности флагманом роста уже который год является деревообрабатывающая промышленность. В первом квартале текущего года объем продукции отрасли вырос на 12%, внеся таким образом наибольший вклад в рост промышленного производства. Удельный вес деревообрабатывающей промышленности постоянно рос в течение нескольких лет, и скоро составит почти пятую часть всей продукции обрабатывающей промышленности. В последние годы развитию сектора способствовало масштабное строительство на рынках стран Скандинавии, куда идет преобладающая часть экспорта предприятий деревообработки. В то же время ясно, что в этой отрасли Эстония обладает конкурентным преимуществом благодаря доступности сырья и обширному опыту. Надеемся, что конкурентоспособность сектора сохранится и в ситуации возросшего спроса на сырье, однако растет и давление в сторону ограничения объемов вырубки со стороны активистов охраны природы.

Другой отраслью, внесшей существенный вклад в рост объемов промышленного производства, было производство изделий из металла. В первом квартале объем производства изделий из металла вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на целых 18%. Как и в случае деревообрабатывающей промышленности, эта отрасль является очень важной для экономики Эстонии, обеспечивая работой более чем 16 000 человек или 2,5% от всей рабочей силы Эстонии. С точки зрения географии экспорт предприятий, занимающихся в основном производством крупных металлоконструкций, довольно рассеян, однако они сильно зависят от готовности заказчиков осуществлять крупные инвестиции в основной капитал. В более ранние годы важными клиентами сектора были различные сырьевые отрасли, а также предприятия, занимающиеся хранением и перевозкой сырья, готовность которых инвестировать снизилась под влиянием изменчивых цен. Теперь, когда цены на сырье восстанавливаются, кажется, восстановилась и готовность инвестировать.

Кроме обрабатывающей промышленности, существенный вклад в рост промышленной продукции внесли в первом квартале также горнодобывающая промышленность и снабжение электроэнергией и теплом. Объем производства горнодобывающей промышленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на половину. Основной вклад в рост горнодобывающей промышленности внес, как и следовало предполагать, рост добычи сланца, резко затормозившийся в I квартале 2016 года вследствие ценового шока, связанного с нефтью. На сегодня цена сырой нефти марки Брент вот уже почти полгода держится на считающейся критической отметке 50 долларов, что для сланцевой промышленности Эстонии стало причиной снова ускорить производство. Кроме того, после прошлогоднего спада объемы производства восстановились в производстве торфа, а также — в карьерах по добыче строительных материалов. В области электро- и теплоснабжения объемы производства в I квартале выросли на 15%. Аналогично сланцевой промышленности, эта отрасль чрезвычайно чувствительна в отношении внешних факторов, и на этот раз её поддержал слабый объем производства в Скандинавии.

Очень хорошие результаты продемонстрировали и многие другие отрасли. Еще в прошлом году начался мощный подъем в области производства электрооборудования. Объем производства отрасли продолжил ускоренно расти и в нынешнем году, увеличившись в первом квартале на 16%. За счет новых заказов в сфере судоремонта вырос (в фиксированных ценах) оборот отрасли ремонта машин и оборудования. Хоть и скромный в процентном выражении, но существенный вклад дал 5%-ный рост в пищевой промышленности, объемы производства которой в прошлом году преимущественно падали. Благодаря возросшему отечественному спросу почти на пятую часть вырос объем производства стройматериалов. О широкомасштабном росте спроса говорит тот факт, что рост объема производства был выражен двузначным числом также в отраслях производства прицепов, сланцевого масла, химической, пластмассовой, текстильной промышленности и в производстве одежды.

Экономическая конъюнктура остается благоприятной для промышленности

Кроме выросшего объема производства, промышленные предприятия порадовал и рост цен продаж. Если в прошлом году индекс экспортных цен на промышленную продукцию, по крайней мере, среднее его значение по отраслям, упало до 0,5%, то в I квартале нынешнего года он вырос до 7%. Самое заметное изменение цен имело место, естественно, в производстве сланцевого масла, однако за счет роста цен выиграли и многие другие крупные отрасли промышленности. Так в среднем экспортные цены выросли на 6% в пищевой промышленности и на 5% в секторах производства изделий как из древесины, так и из металла. Поскольку на экспорт идет приблизительно 70% промышленной продукции Эстонии, большая часть из которой, в свою очередь, продается на внутреннем рынке ЕС, Эстония может существенно выиграть за счет более сильного экономического роста Европы. О его ускорении говорят как множество экономических показателей, так и более оптимистичные ожидания прогнозистов.