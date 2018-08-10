SEB: финансовая грамотность ходатайствующих об учебном кредите повышается

”Отрадно признать, что финансовая грамотность молодых людей, ходатайствующих об учебном кредите, повышается из года в год. Решение о взятии учебного кредита принимается взвешенно, его берут прежде всего для того, чтобы покрыть расходы на проживание или приобрести что-либо необходимое для учебы — например, ноутбуки. Это в свою очередь свидетельствует о растущей финансовой грамотности студентов, способных сравнить проценты по учебному кредиту и потребительскому кредиту при приобретении нового гаджета или компьютера”, — комментирует руководитель по продажам дивизиона развития бизнеса банка SEB Эвелин Таммеару.

Поручителем по учебному кредиту может быть гражданин Эстонии или лицо, имеющее долгосрочный либо постоянный вид на жительство, которое в течение последних трех месяцев регулярно получало доход не менее минимального размера заработной платы. После заключения договора об учебном кредите два поручителя-частных лица смогут оформить договоры поручительства в банковской конторе или через интернет-банк. Залогом по кредиту может служить также находящаяся в Эстонии недвижимость, более точную информацию относительно пригодности недвижимости в качестве залога по учебному кредиту можно получить в любой конторе SEB.

Первокурсникам SEB начнет перечислять сумму кредита на расчетный счет с 1 октября, учащимся старших курсов — с 17 сентября при условии, что будут выполнены необходимые условия для получения учебного кредита. Если заемщик, заключивший договор на учебный кредит ранее, не желает, чтобы банк перечислял на его счет сумму кредита за нынешний год, или желает получать кредит частями, SEB просит сообщить об этом не позднее 12 сентября. Соответствующее заявление можно подать через интернет-банк, отправить по почте или же принести в любую контору SEB.