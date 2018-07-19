SEB: Финансовая дисциплина молодых людей по-прежнему находится на высоком уровне

Ежегодное исследование финансового состояния молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет и которое SEB проводит уже в четвертый раз, по-прежнему показало, что уровень финансовой дисциплины молодых людей очень высок, сообщает банк.

Целых 77% молодых людей Эстонии ежемесячно откладывает деньги на будущее. Суммы сбережений зависят напрямую от размера дохода и по-прежнему самым популярным местом хранения сбережений является простой банковский счет (34%) или наличные (31%).

К сожалению, возможности инвестирования для сохранения и приумножения своих финансов молодые люди не используют и только 14% тех, у кого есть сбережения изучают возможности инвестирования.

Примерно треть молодых людей откладывает около 100 евро в месяц и основной целью сбережений являются как большие покупки (24%), так и покупка собственного дома в будущем (22%). Поездки, покупка собственной машины и исполнение других личных целей находятся в списке приоритетов для сбережений ближе к концу списка, замыкает который с показателем в 2% современные гаджеты, такие как мобильный телефон, планшет, компьютер.