19.07.2018, 14:10

SEB: Финансовая дисциплина молодых людей по-прежнему находится на высоком уровне


rus.delfi.ee
EST
SEB: Финансовая дисциплина молодых людей по-прежнему находится на высоком уровне
rahaShutterstock

Ежегодное исследование финансового состояния молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет и которое SEB проводит уже в четвертый раз, по-прежнему показало, что уровень финансовой дисциплины молодых людей очень высок, сообщает банк.

Целых 77% молодых людей Эстонии ежемесячно откладывает деньги на будущее. Суммы сбережений зависят напрямую от размера дохода и по-прежнему самым популярным местом хранения сбережений является простой банковский счет (34%) или наличные (31%).

К сожалению, возможности инвестирования для сохранения и приумножения своих финансов молодые люди не используют и только 14% тех, у кого есть сбережения изучают возможности инвестирования.

Примерно треть молодых людей откладывает около 100 евро в месяц и основной целью сбережений являются как большие покупки (24%), так и покупка собственного дома в будущем (22%). Поездки, покупка собственной машины и исполнение других личных целей находятся в списке приоритетов для сбережений ближе к концу списка, замыкает который с показателем в 2% современные гаджеты, такие как мобильный телефон, планшет, компьютер.

"Высокий уровень финансовой дисциплины молодых людей — это конечно отличная черта, которая поможет молодым людям привнести в жизнь свои и желания и защитит от неожиданных денежных сложностей. Но, вместе с тем мы видно и сегодняшней молодежи смелости, уверенности, а так же амбиций которые так же помогли бы им добиться успеха. В такое хорошее экономические время как сегодня, конечно хорошо откладывать деньги и планировать свои расходы, но еще более широкие возможности открываются в период экономического роста в сфере предпринимательства, инвестирования и инноваций", — сказал руководитель Инноваций SEB Сийм Леписк.

Для поддержания культуры предпринимательства и инноваций среди молодежи летом 2018 года в SEB был основан YouthLAB — летняя практика молодых специалистов, основанная культуре работы современных стартапов, целью которой является разработка банковских услуг будущего.

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