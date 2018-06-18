SEB: эстонцы открывают в два раза больше предприятий по сравнению со своими балтийскими соседями

По оценке Айнара Леппянена за таким различием может скрываться множество причин. ”Эти цифры определенно подтверждают привлекательность эстонской предпринимательской среды и простоту процесса основания предприятия. Не стоит также недооценивать многочисленные истории успеха, в которых наши люди черпают мотивацию и вдохновение; в качестве свежего примера можно привести крупную сделка с Taxify”, — сказал Леппянен. ”Предприимчивость эстонцев и возможности экосистемы подтверждает и наш опыт в Центре инноваций SEB, в котором за неполный год работы в рамках различных программ и хакатонов побывало приблизительно 1500 предпринимателей”, — добавил Леппянен.

Кроме привлекательной предпринимательской среды и хорошо развитой экосистемы стартапов, причина различий в уровне предприимчивости между странами Балтии может крыться и в демографических процессах. ”Если в Эстонии эмиграция приостановилась, и многие уехавшие из страны ранее вернулись на родину, то в Латвии и Литве эмиграция, к сожалению, по-прежнему является острой проблемой, прежде всего, среди молодых и образованных людей. А ведь именно они обладают смелостью и амбициями для того, чтобы брать на себя риск и создавать новые предприятия”, — заключил Леппянен.

Исследование начинающих предприятий стран Балтии SEB проводилось в декабре 2017 года и в январе 2018 года. В Эстонии, Латвии и Литве было опрошено более 1500 предприятий.