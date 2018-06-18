SEB: эстонцы открывают в два раза больше предприятий по сравнению со своими балтийскими соседями

Исследование SEB ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook) показало, что эстонцы гораздо более активно создают новые предприятия. Руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен в качестве главных причин этого видит предпринимательскую среду, экосистему стартапов и эмиграцию.
Если в 2017 году в Эстонии было основано 21 947 предприятий, то в Литве — 11 378, а в Латвии — 10 094 новых компаний, таким образом, Эстония опережает своих южных прибалтийских соседей почти вдвое. В Эстонии определенную роль играют предприятия э-резидентов, которых за последние годы было основано более 5000.
Еще более красноречивый результат получается, если поделить количество созданных предприятий на численность населения трудоспособного возраста; тогда видно, что в прошлом году на одного трудоспособного жителя Эстонии было создано 0,02 предприятия, в Латвии — 0,007, а в Литве — 0,005 предприятия. На основании этих показателей можно утверждать, что эстонцы в 3-4 раза более предприимчивы, чем их прибалтийские соседи.