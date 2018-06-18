18.06.2018, 12:40

SEB: эстонцы открывают в два раза больше предприятий по сравнению со своими балтийскими соседями

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rus.delfi.ee
EST
Mängutuba
Foto: Tanel Meos

Исследование SEB ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook) показало, что эстонцы гораздо более активно создают новые предприятия. Руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен в качестве главных причин этого видит предпринимательскую среду, экосистему стартапов и эмиграцию.

Если в 2017 году в Эстонии было основано 21 947 предприятий, то в Литве — 11 378, а в Латвии — 10 094 новых компаний, таким образом, Эстония опережает своих южных прибалтийских соседей почти вдвое. В Эстонии определенную роль играют предприятия э-резидентов, которых за последние годы было основано более 5000.

Еще более красноречивый результат получается, если поделить количество созданных предприятий на численность населения трудоспособного возраста; тогда видно, что в прошлом году на одного трудоспособного жителя Эстонии было создано 0,02 предприятия, в Латвии — 0,007, а в Литве — 0,005 предприятия. На основании этих показателей можно утверждать, что эстонцы в 3-4 раза более предприимчивы, чем их прибалтийские соседи.

По оценке Айнара Леппянена за таким различием может скрываться множество причин. ”Эти цифры определенно подтверждают привлекательность эстонской предпринимательской среды и простоту процесса основания предприятия. Не стоит также недооценивать многочисленные истории успеха, в которых наши люди черпают мотивацию и вдохновение; в качестве свежего примера можно привести крупную сделка с Taxify”, — сказал Леппянен. ”Предприимчивость эстонцев и возможности экосистемы подтверждает и наш опыт в Центре инноваций SEB, в котором за неполный год работы в рамках различных программ и хакатонов побывало приблизительно 1500 предпринимателей”, — добавил Леппянен.

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Кроме привлекательной предпринимательской среды и хорошо развитой экосистемы стартапов, причина различий в уровне предприимчивости между странами Балтии может крыться и в демографических процессах. ”Если в Эстонии эмиграция приостановилась, и многие уехавшие из страны ранее вернулись на родину, то в Латвии и Литве эмиграция, к сожалению, по-прежнему является острой проблемой, прежде всего, среди молодых и образованных людей. А ведь именно они обладают смелостью и амбициями для того, чтобы брать на себя риск и создавать новые предприятия”, — заключил Леппянен.

Исследование начинающих предприятий стран Балтии SEB проводилось в декабре 2017 года и в январе 2018 года. В Эстонии, Латвии и Литве было опрошено более 1500 предприятий.

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