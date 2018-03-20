SEB: экспорт обеспечивают традиционные отрасли

Для компаний-экспортеров год начался хорошо. Однако взглянув на структуру экспорта Эстонии, становится понятно, что наш успех основывается, скорее, на цене, чем на дизайне или качестве, пишет экономический аналитик SEB в своем обзоре.

Рост экспорта обеспечила сланцевая промышленность

По данным свежей статистики внешней торговли, начало года для компаний-экспортеров оказалось успешным. Оставив в стороне реэкспорт, т. е. товар, который лишь проходит через Эстонию, продажа производящихся здесь товаров за рубеж увеличилась на целых 11%. Несмотря на рост экспорта большинства товаров, больше половины из этого составил экспорт минерального топлива, в основном сланцевого масла, который по сравнению с январем 2017 года увеличился почти вдвое. Из других товарных групп росту экспорта способствовал больше всего экспорт различных машин и оборудования, большой вклад внес также экспорт модульных домов и мебели.

SEB

График 1. Экспорт товаров по сравнению с теми же месяцами прошлого года (за исключением реэкспорта), %.

На основе мест назначения больше всего росту экспорта способствовал вывоз товара в Финляндию, который увеличился на 22 миллиона евро, т. е. почти на одну пятую. При этом рост был обширным: по сравнению с прошлым в Финляндию экспортировали намного больше электронных устройств, металлоконструкций, изделий из древесины, мебели и модульных домов, чем разных машин и оборудования. Компаниям, экспортирующим в Финляндию, благоприятствует ощутимое улучшение тамошней экономической конъюнктуры, но с другой стороны — успех финских предприятий за рубежом. За годы многие предприятия Финляндии создали в Эстонии производственные единицы и дочерние предприятия, успех которых в первую очередь зависит от материнской компании. По состоянию на 2015 год во владении финского капитала было примерно 7% предприятий, насчитывающих более 20 работников.

Экспорт в сторону второго по величине экспортного партнера Эстонии — Швеции — находится на спаде уже с конца 2016 года. Причина заключается в первую очередь в структуре экспорта. А конкретнее — было время, когда телекоммуникационные устройства составляли больше половины из экспорта в Швецию. Сегодня, однако, их доля снизилась до лишь одной пятой. В то же время постоянно росла продажа других товаров в Швецию. Наиболее важные из них — это мебель, модульные дома и изделия из древесины, каждый из которых составляет на сегодня примерно 15% из направляющихся в Швецию товаров.

Из экспорта в другие страны в январе быстро увеличился ещё экспорт в Голландию, что почти полностью обусловлено экспортом топливных масел. Кроме того, значительное увеличился экспорт в США, большую часть из которого составили машины и оборудование, а также увеличение экспорта топливного масла. Быстро увеличился ещё экспорт в Великобританию и Германию.

Изменения в структуре экспорта

В условиях постоянно растущих расходов на рабочую силу всё более серьезной темой становится движение экономики, в т. ч. экспорта, Эстонии в сторону отраслей, предлагающих более высокую добавленную стоимость. Быстрый рост зарплат последних лет вызывает вопрос, заметны ли такие изменения уже сейчас. Департамент статистики различает в торговой статистике произведенные в Эстонии товары от реэкспорта начиная с 2013 года, в следствие чего можно сравнить, например, 2013 и 2017 годы. Изменения действительно заметны, прежде всего была увеличена продажа товаров, основанных на местном сырье. В течение этого относительно короткого промежутка времени, больше всего, измеряя в евро, увеличился экспорт сланцевого масла. Если в 2013 году сланцевого масла и других похожих изделий заграницу было продано примерно на 350 миллионов евро, то в прошлом году их экспорт превысил 0,6 миллиарда евро. Особенно значимым делает увеличение сильная зависимость цены сланцевого масла от мировой рыночной цены на нефть: в 2013 году баррель нефти стоил в среднем больше 100 долларов США, в 2017 году лишь чуть более 50 долларов. Положительная сторона выросшего экспорта сланцевого масла, без сомнений — это увеличение ценности местного сырья. С другой стороны, сланцевая промышленность оставляет оказывает огромное воздействие на окружающую среду и в долгосрочной перспективе её значимость скорее всего снизится.

Другая сфера, сделавшая большой скачек — это производство модульных строений. В 2013 году их было продано более чем на 200 миллионов евро, в прошлом году — уже примерно на 350 миллионов. Более 60% модульных домов экспортируется в страны Северной Европы, чему в последние годы благоприятствует тамошний активный рынок недвижимости. Насколько в случае отрасли производства домов можно говорить о высокой добавленной стоимости является, разумеется, спорным. Эту промышленную отрасль не различают в государственной статистике от деревообрабатывающей промышленности, но экономические показатели предприятий этой сферы далеко не из худших. В то же время лишь немногие из них потянут зарплаты на уровне стран Северной Европы. Таким образом, такой бизнес может процветать только в условиях, когда уровень заработной платы в Эстонии значительно уступает Скандинавии.

Наряду с отраслью производства домов значительно возросли также объемы экспорта других изделий из древесины, используемых в основном в качестве строительного материала. Деревообрабатывающая промышленность — это одна из отраслей, которая в последние годы была в состоянии увеличить добавленную стоимость на работника заметно быстрее, чем это сделала обрабатывающая промышленность в среднем. Во многом это связано с более интенсивным использованием технологий — в последние годы деревообрабатывающая промышленность является очень активным инвестором. Благодаря этому выросли предприятия, которые в плане технологических способностей сравнимы с более богатыми скандинавскими конкурентами.

SEB

График 2. Товары, экспорт которых в период 2013-2017 вырос больше всего, в миллионах евро.

В долгосрочной перспективе у промышленности Эстонии есть две возможности для выживания. С одной стороны, это может быть движение в сторону более капиталоемкого производства, которое производит стандартную продукцию в большом количестве и зависит меньше от цены рабочей силы. Предприятия, принявшие такое решение, должны в то же время остаться достаточно специфическими, чтобы не конкурировать с глобальными промышленными гигантами. Разумеется, местное производство могут поощрять использование местных природных ресурсов или высокие цены на транспортировку, которые позволят нам экспортировать в ближайшие регионы, но оставят вне конкуренции более отдаленных участников.

Второе, и, наверное, несколько более подходящее для экономики Эстонии направление — это находка узкоспециализированных и дорогих производственных ниш в сферах, которые предполагают много ручной работы и специальных решений. Такие примеры можно уже найти, например — дизайнерские бани или специфическое оборудование для деревообрабатывающей промышленности. В основном, однако, местные компании в такие производственные сегменты для крайне требовательных клиентов не лезут. Явным преимуществом Эстонии является тот факт, что в нашем регионе расположены одни из самых богатых рынков Европы, при экспорте в которые первичными являются не цена изделия, а дизайн, качество, новизна и т. п. Если Эстония сегодня успешна в производстве алюминиевых прицепов, то через 10 лет это могло бы быть заменено производством роскошных домов на колесах. Сравнимо этому — промышленность малых судов в Эстонии, однако сейчас её значимость в экономике в целом слишком мала. Хотя, учитывая количество потенциальных клиентов в регионе, это легко могло бы стать главной промышленной отраслью Эстонии.