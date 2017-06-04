SEB: экономический рост Эстонии — с места в карьер

Экономический рост Эстонии в первом квартале заметно ускорился, опираясь на сильный внешний спрос и растущие инвестиции. Быстрый экономический рост еще в большей степени ставит под вопрос план правительства по оживлению экономики при помощи дополнительных инвестиций и бюджетного дефицита, пишет в еженедельном комментарии SEB экономический аналитик Михкель Нестор.

Экономический рост самый стремительный за пять лет

Опубликованная в середине недели статистика валового внутреннего продукта за первый квартал текущего года, как и ожидалось, порадовала. В соответствии с быстрым ростом экспорта и высоким уровнем индикаторов чувства уверенности, показатель ВВП Эстонии вырос по сравнению с I кварталом 2016 года на целых 4,4%. Свой вклад внесло и большее число рабочих дней, без чего экономический рост ограничился бы 4%. Это долгожданное изменение в экономике — таким быстрым экономический рост Эстонии в последний раз был в 2012 году. При этом в I квартале экономический рост Эстонии оказался одним их самых высоких во всем Европейском Союзе, превышая средний показатель по ЕС более чем в два раза.

Как указывали уже ранее опубликованные данные, наиболее существенный вклад в рост ВВП внесло мощное увеличение экспорта. В фиксированных ценах экспорт эстонских товаров и услуг увеличился почти на 12%, а это самый быстрый рост с 2011 года. Хотя на статистику внешней торговли, очевидно, повлияли и отдельные сделки, благоприятную среду как для экономического роста Эстонии, так и для экспорта, создает, в основном, самая лучшая в еврозоне экономическая конъюнктура. Удельный вес экспорта во внутреннем валовом продукте Эстонии составляет 80%, при этом, в свою очередь, около 80% экспорта идет именно в страны — члены Европейского Союза. В начале 2017 году шло мощное увеличение экспорта, к примеру, в Голландию, Германию и Финляндию. Для Эстонии, возможно, особенно важна улучшающаяся быстрее ожидаемого экономическая ситуация наших северных соседей, за счет чего Финляндия в нынешнем году может снова стать важнейшим торговым партнером Эстонии.

Из конкретных отраслей промышленности важным изменением стало восстановление объемов производства в таком существенном секторе как металлообработка. Если для многих отраслей, особенно для деревообработки, и последние годы были относительно успешными, то металлообработка пострадала вследствие низкой готовности клиентов делать большие инвестиции. Высокая степень использования производственных мощностей и более оптимистичный взгляд на будущее целевых рынков теперь способствовали восстановлению спроса.

Заметный рост инвестиций

После продолжительного периода падения в начале этого года, наконец, выросли инвестиции и в Эстонии. Если в течение 14 из 16 предыдущих кварталов продолжалось падение инвестиций, то в I квартале нынешнего года общие вложения в основные средства по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на целых 16,5%. Правда, по крайней мере, частично в этом отражаются некоторые единичные сделки с транспортными средствами. В соответствии с ожиданиями, под влиянием средств фондов развития ЕС и выборов в местные самоуправления восстановились и инвестиции госсектора, так сказать, ”в бетон”, хотя строительство идет активно и в частном секторе. Возможно, самым положительным является то, что опубликованные за день до статистики ВВП результаты нефинансовых предприятий за I квартал 2017 года показали, что и инвестиции предприятий в машины и оборудование выросли более чем на 20%. Активное инвестирование в технологию дает надежду, что предприятия Эстонии видят обоснованную необходимость в увеличении своих производственных мощностей. По состоянию на II квартал 2017 года уровень производственной мощности предприятий Эстонии вырос уже более чем на 76%, что является наивысшим показателем с 2007 года. В международном сравнении эффективность производственных предприятий Эстонии является все же низкой, поскольку в Финляндии тот же показатель вырос более чем на 83%, а в Швеции — на целых 90%.

Несмотря на быстрый рост зарплат, потребление резко замедлилось

Ниже ожидаемого в I квартале оказался рост частного потребления, которое в фиксированных ценах выросло по сравнению с началом 2016 года всего на 0,6%. Опубликованная ранее статистика розничной торговли в отношении сделанных ранее расходов такого замедления не предвещала. Известное снижение частного потребления, тем не менее, ожидалось вследствие быстрого роста индекса потребительских цен. Вследствие падения цен на топливо и продукты питания, индекс потребительских цен, который оставался в замороженном состоянии с начала 2014 года, в I квартале 2017 года вырос уже на 3%, что накладывает четкие ограничения и на рост частного потребления. Потребление заметно замедлилось и в текущих ценах. Частично это можно объяснить замедлением роста зарплат с 7,6% в прошлом году до 5,7% в I квартале нынешнего года. Кажется, несколько изменилось и отношение эстоноземельцев к сберегательной деятельности: если в прошлом году вклады населения в банках выросли в среднем на 7%, то в первом полугодии нынешнего года уже на 8%.

Вместе с замедлением роста зарплат повысилась и прибыльность предприятий. Движение этих двух показателей в противоположных направлениях также длилось явно слишком долго. Исходя из статистики ВВП, расходы на оплату труда выросли на 5,5% по сравнению с прошлым годом, а прибыли — на 17,6%. В то же время, удельный вес выплаченных работникам возмещений в ВВП остается на очень высоком уровне, достигая 50%, что характерно скорее для гораздо более состоятельных стран, чем Эстония.

Чего ожидать в дальнейшем?

Во втором полугодии темп экономического роста должен все же несколько замедлиться, прежде всего, вследствие более высокой сравнительной базы. Внешний спрос, согласно всем предпосылкам, будет держаться на высоком уровне, инвестиции растут, и на фоне растущих доходов на таком низком уровне не может оставаться и рост частного потребления. В итоге валовый внутренний продукт Эстонии в 2017 должен проделать мощный подъем, что делает еще более сомнительным план правящей коалиции по оживлению экономического роста при помощи дополнительных инвестиций и дефицита бюджета. Объемы строительства в I квартале 2017 года увеличились на 20%, а добавленная стоимость в секторе — на 23%. Конечно, Эстония видела и времена, когда вместо нынешних 5% строительный сектор давал 10% от суммарной добавленной стоимости, созданной в экономике, и в нем были заняты 13% всех работников. Другое дело, является ли это разумной целью, к которой должна стремиться экономика.